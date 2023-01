Zwrot w chińskiej polityce "zero Covid" ciągnie miedź w górę

Rynek miedzi napędzany oczekiwaniami, bez rzeczywistego wzrostu konsumpcji, może wpędzić inwestorów w pułapkę ewentualnego gwałtownego pogorszenia koniunktury.

Benchmarkowe ceny londyńskie miedzi osiągnęły w środę 18 stycznia 2023 roku siedmiomiesięczny najwyższy poziom 9550,50 dolarów. Rynek liczy, że zwrot w chińskiej polityce odnośnie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa przełoży się na zwiększenie popytu na miedź. We wzroście cen miedzi pomogły również niskie zapasy tego surowca.

Oczekiwane ożywienie w Chinach jest jednak postrzegane przez wielu jako napędzane przez sektor usług i konsumentów, które są mniej metalochłonne niż przemysł. I to może budzić obawy.

Jak zaznaczono w Mining.com, długoterminowe perspektywy miedzi nadal jednak wyglądają dobrze - ze względu na jej wykorzystanie w transformacji energetycznej oraz w rozwoju elektromobilności.

Ponowne otwarcie Chin może zwiększyć popyt o 100-200 tys. ton, co wystarczy, by mierzyć się z deficytem surowca na rynkach. Tym bardziej, że obecne protesty w Peru (w sprawie usunięcia prezydenta Pedro Castillo), które wpływają na zakłócenia m.in. pracy kopalń, grożą odcięciem dostępu do miedzi o wartości prawie 4 miliardów dolarów.

Większość analityków spodziewa się, że ożywienie gospodarcze w Chinach rozpocznie się około marca, a niektóre duże firmy odbiją się już od końca lutego.