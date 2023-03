Zysk najlepszej polskiej kopalni wyraźnie się skurczył

Grupa kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka, uznawana za najlepszą polską kopalnię węgla kamiennego, zanotowała w 2022 roku prawie 176 mln zł zysku netto, wobec ponad 300 mln zł w 2021 roku.

Zysk netto grupy kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka w 2022 roku wyniósł ponad 175,6 mln zł wobec 306 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 2,4 mld zł, a zysk EBITDA (przed odsetkami, amortyzacją i opodatkowaniem) 610 mln zł.

Produkcja węgla handlowego w 2022 r. wyniosła 8,4 tys. ton, sprzedaż również 8,4 tys. tys. ton. Rok wcześniej produkcja węgla handlowego była wyższa i wyniosła 9,935 mln ton.

- Przed nami rok zmian, który będzie przełomowy dla przyszłości Bogdanki i polskiej energetyki. Tworzy się Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), do której Spółka nie zostanie włączona. Jednocześnie trwa proces w wyniku którego Bogdanka zostanie wydzielona z GK Enea i poprzez sprzedaż akcji na rzecz Skarbu Państwa. Zgodnie z listem intencyjnym ma się to stać najpóźniej do końca 2023 r., choć należy założyć, że proces ten może zakończyć się szybciej - wskazuje w liście do akcjonariuszy prezes spółki, Kasjan Wyligała.

W 2022 roku głównym źródłem przychodów ze sprzedaży grupy była produkcja i sprzedaż węgla energetycznego realizowana przez jednostkę dominującą.

- Działalność ta generuje w każdym z porównywanych okresów sprawozdawczych ok. 95-97 proc. osiąganych przez GK LW Bogdanka przychodów ze sprzedaży - podała spółka.

Poniżej graficzne porównanie dynamiki wyników Bogdanki w 2022 i 2021 roku:

Grupa kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka jest producentem węgla kamiennego.