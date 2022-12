Żywiec został liderem w sprzedaży węgla z PGG dla mieszkańców

Od 18 listopada, kiedy Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Ekoterm w Żywcu rozpoczął sprzedaż węgla dostarczanego przez Polską Grupę Górniczą (PGG), w opał zaopatrzyło się 620 gospodarstw domowych.

Dzięki sprawnej logistyce dostaw i wysiłkom samorządowców oraz pracowników miejskiej spółki ciepłowniczej cenę za tonę węgla opałowego udało się w Żywcu obniżyć do poziomu 1850 zł. Praktyczne rozwiązania stosowane w Żywcu stały się modelem dla innych miast i gmin regionu.

Już w październiku żywieccy samorządowcy udostępnili mieszkańcom możliwość elektronicznego wysyłania do Urzędu Miejskiego zgłoszeń z zapotrzebowaniem na węgiel opałowy, w których żywczanie mogli określić potrzebną ilość oraz wybrać odpowiedni rodzaj paliwa (ekogroszek, orzech oraz kostka). Węgiel wydawany jest w składzie miejskiej spółki nawet w soboty (do godz. 15), a w dni powszednie od 8 do 17.

Wiceprezes ds. sprzedaży PGG Adam Gorszanów przypomniał, że od piątku 2 grudnia wchodzi w życie korekta przepisów, mająca na celu usprawnienie procesu sprzedaży węgla dla mieszkańców. Dotąd - z uwagi na ryzyko deficytu paliwa - limit trzech ton dla gospodarstwa domowego w sezonie grzewczym podzielony był na dwie części po 1,5 t (pierwszą partię można było nabyć do końca roku, a kolejną - od stycznia 2023 roku).

Obecnie - zaznacza PGG - wiadomo już, że węgla tej zimy w Polsce nie zabraknie, dlatego też każde gospodarstwo domowe, które nie wykorzysta do końca grudnia połowy swego limitu na ten sezon, będzie mogło od stycznia przyszłego roku kupić węgiel w ilości całego limitu do 3 ton.