31 ofiar śmiertelnych katastrofy w kopalni złota w Sudanie

Co najmniej 31 osób zginęło w wyniku zawaleniu się prywatnej kopalni złota w zachodnim Sudanie - poinformowała we wtorek agencja Reutera.

Do katastrofy doszło w niedzielę.



- Odnaleziono 31 ciał po zawaleniu się kopalni złota w An-Nuhud w prowincji Kordofan Zachodni. Uratowano tylko jedną osobę - przekazał Khaled Dahweya, dyrektor państwowego przedsiębiorstwa wydobywczego Sudańskie Zasoby Mineralne.



Jak podała agencja AFP, trwają poszukiwania ośmiu górników.



Produkcja złota w Sudanie jest w dużej mierze napędzana przez nieuregulowane, prywatne wydobycie rzemieślnicze, które jest bardzo niebezpieczne dla górników.



Całkowita produkcja złota w Sudanie w 2020 roku osiągnęła 36,6 ton, czyniąc Sudan drugim co do wielkości producentem złota w Afryce i dziewiątym na świecie.



Wydobycie rzemieślnicze przyciągnęło setki tysięcy poszukiwaczy złota na pustynie północnych i wschodnich stanów Sudanu.