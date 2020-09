A po kiego grzyba nam ten węgiel koksowy?

Wygląda na to, że Komisja Europejska traci resztki kontaktu z rzeczywistością. Z jednej strony wpisuje węgiel koksowy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej na listę surowców strategicznych, a z drugiej chce wzmocnić działania, które prowadzą do wyrugowania go z rynku i zastąpienia wodorem.

Branża stalowa jest odpowiedzialna za 7 proc. całkowitej globalnej emisji dwutlenku węgla.

Hutnictwo pracuje nad nowymi technologiami, ale żadna z nich nie opiera się na węglu koksowym.

Wszystkie kraje pracują nad nowymi technologiami, ale nie przyspieszają „na siłę” tempa prac.