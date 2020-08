Alumetal kończy modernizację Kęt i liczy na znaczny wzrost zamówień

Alumetal w pierwszym półroczu o jedną trzecią zmniejszył wolumeny produkcji i przychody, a o ponad jedną czwartą wynik EBITDA. Spółka widzi jednak potencjał szybkiego powrotu do wolumenów sprzed pandemii, a nowe moce produkcyjne w zmodernizowanym zakładzie w Kętach pozwolą na zyskanie nowych kontrahentów. Spółka liczy na producentów z Niemiec.

Alumetal raczej z optymizmem patrzy w przyszłość, zwłaszcza z perspektywy możliwości zwiększenia produkcji. Według przytaczanych przez Agnieszkę Drzyżdżyk badań ankietowych niemieckiego VDA 70 proc. tamtejszych firm deklarowało, że planuje relokację produkcji i jest na to przygotowana finansowo. Alumetal spodziewa się, że część produkcji przenoszonej z Niemiec może trafić do Polski. - To dla nas duży potencjał, bo rynek się do nas przybliża, a mamy moce by zwiększony popyt obsłużyć – mówi Agnieszka Drzyżdżyk.Alumetal kończy modernizację swojego najstarszego zakładu w Kętach. Proces zaawansowania prac budowlanych przekracza 98 proc. Na teren zakładu zostały już dostarczone wszystkie maszyny i urządzenia, a poziom zaawansowania ich montażu wynosi 90 proc. uruchomienie nowych linii było planowane na czerwiec, ale epidemia spowodowała opóźnienia – w czasie lockdownu część pracowników zagranicznych firm montujących nowe maszyny nie mogła dotrzeć na plac budowy.Maksymalna produkcja Alumetalu to dotąd 197,7 tys. ton osiągnięte w roku 2018, tymczasem moce po modernizacji Kęt sięgną 270 000 ton.Koszt modernizacji tego zakładu to obecnie największa część wydatków inwestycyjnych spółki. W pierwszym półroczu wyniosły one 37,1 mln zł, przy 32,5 mln złotych to wydatki rozwojowe, a reszta odtworzeniowe. W pierwszej połowie roku wydatki na modernizację Kęt wyniosły 23,3 mln zł, a narastająco od początku projektu sięgnęły 48,6 mln zł.