Alumetal mniej sprzedaje. Mocno odbiło się to na zysku

Wolumen sprzedaży Alumetalu, jednego z największych producentów wtórnego aluminium w Europie, w pierwszym półroczu 2023 wyniósł 121,3 tys. ton i był niższy w ujęciu rocznym o 8 proc. Zysk netto o zmalał aż o 60 proc. do poziomu 50,2 mln zł.

Sprzedaż w II kwartale 2023 roku wyniosła 58,6 tys. ton i była o 12 proc. niższa niż w II kwartale 2022 roku. Odnotowany spadek sprzedaży to rezultat niższego popytu, zwłaszcza ze strony segmentu budownictwa i AGD, oraz wymagającej sytuacji w zakresie marż rynkowych w ostatnich miesiącach.

W okresie pierwszych 6 miesięcy 2023 roku wolumen sprzedaży Grupy Alumetal wyniósł 121,3 tys. ton i był niższy o 8 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W sumie za ostatnie cztery kwartały ilość sprzedaży wyniosła 236,6 tys. ton.

Zaostrzenie konkurencji w sytuacji mniejszego popytu na stopy aluminiowe

Przychody Grupy Alumetal ze sprzedaży w II kwartale 2023 roku wyniosły 679,2 mln zł, co oznacza spadek o 28 proc. w stosunku do II kwartału 2022 roku. Jest to pochodna spadku ilości sprzedaży o 12 proc. i spadku średniej ceny sprzedaży o 19 proc.

W I półroczu 2023 roku przychody ze sprzedaży spadły o 18 proc. do poziomu 1,465 mld zł.

Za ostatnie cztery kwartały przychody ze sprzedaży wyniosły 2,946 mld zł.



Jak podaje raport okresowy spółki, w całym I półroczu 2023 roku EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) wyniosła 79,8 mln zł i spadła o 49 proc. w stosunku do I półrocza 2022 roku. Jednostkowa EBITDA w I półroczu 2023 roku wyniosła 658 zł/tonę i była 45 proc. niższa rok do roku.

Uzyskane w I półroczu 2023 roku wyniki w zakresie EBITDA i jednostkowej EBITDA były, według spółki, efektem zaostrzenia walki konkurencyjnej w sytuacji mniejszego popytu na stopy aluminiowe i relatywnie wysokich cen surowca złomowego spowodowanej jego mniejszą dostępnością. W efekcie przedstawionych warunków rynkowych w II kwartale bieżącego roku nastąpiło obniżenie marż w stopniu większym niż można było się wcześniej spodziewać.

EBITDA w II kwartale 2023 roku wyniosła 24,1 mln zł i spadła w stosunku do II kwartału 2022 roku o 73 proc. oraz jednostkowej EBITDA, która wyniosła 412 zł/tonę i zmniejszyła się o 69 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

EBITDA za ostatnie cztery kwartały wyniosła 216,1 mln zł. Jednostkowa EBITDA za ostatnie cztery kwartały wyniosła 914 zł/tonę.

Hydro Aluminium AS jedynym właścicielem spółki z Kęt

Zysk netto w II kwartale 2023 roku wyniósł 10,2 mln zł i był niższy od zysku netto w II kwartale 2022 roku o 85 proc., natomiast w całym I półroczu 2023 roku ukształtował się na poziomie 50,2 mln zł i był niższy o 60 proc. niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Zysk netto za ostatnie cztery kwartały wyniósł 170,7 mln zł.

Na dzień opublikowania najnowszego raportu okresowego, akcjonariuszem spółki posiadającym 15 775 521 akcji stanowiących 100 proc.. udział w kapitale zakładowym oraz 100 proc. udział głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki jest norweska Hydro Aluminium AS.