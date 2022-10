Alumetal poprawia wyniki, czeka na decyzje w sprawie wezwania na akcje

Alumetal według wstępnie opublikowanych danych w III kwartale tego miał uzyskał przychody netto na poziomie 763,5 miliona złotych, co oznacza wzrost do stosunku do roku minionego o 42 procent.

Ze wstępnych wyników opublikowanych za III kwartał 2022 roku wynika, że przychody netto Alumetalu wyniosły 763,5 miliona złotych, czyli o 42 procent więcej. Zysk netto przekroczył 45,5 milionów złotych, co oznacza wzrost o 42 procent w stosunku do analogicznego okresu roku minionego. W tym czasie sprzedaż stopów aluminiowych wyniosła 58,7 tysięcy ton.

Alumetal cały czas czeka na decyzje związane z ogłoszonym przez norweską Grupę Norsk Hydro wezwaniem na kupno 100 procent akcji. Oficjalnie wezwanie zakończyło się 10 października, ale nie może nastąpić rozliczenie tych transakcji ponieważ sprawę analizuje Komisja Europejska. Weryfikowany jest wniosek dotyczący przejęcia akcji polskiej spółki pod kątem potencjalnego zagrożenia dla konkurencji na europejskim rynku stopów aluminiowych.

Podnoszona jest kwestia związana z tym, że Norsk Hydro chce kupić swojego potencjalnego konkurenta. Wartość wezwania to 232 miliony euro czyli około 1,11 miliarda złotych.

Komisja Europejska ma czas na wydanie decyzji w tej sprawie do 22 lutego 2023 roku.

Tymczasem zarząd Alumetalu oświadczył, że jeśli nie dojdzie do skutku wezwanie na 100 procent akcji planowane jest wypłacenie 29 grudnia tego roku zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2022 roku w wysokości 3,2-3,3 złotych na jedną akcję.