Alumetal stracił sporo zysków

W pierwszym kwartale 2023 roku wolumen i wartość sprzedaży grupy Alumetalu nieznacznie spadły. W połączeniu z obniżką cen oznaczało to jednak wyraźny spadek zysków. Podstawowym odbiorcą produktów firmy pozostaje motoryzacja.

W pierwszym kwartale 2023 roku przychody Alumetalu ze sprzedaży wyniosły 785,9 mln zł.

Wynik EBITDA (przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) spadł niemal o jedną piątą, do poziomu 55,6 mln zł.

Zysk netto wyniósł 40,1 mln zł, co oznacza spadek o jedną trzecią.

W pierwszym kwartale 2023 roku wolumen sprzedaży wyrobów grupy Alumetalu wyniósł 62,7 tys. ton i był o 5 proc. niższy w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Łączne realne zdolności produkcyjne czterech zakładów grupy w roku 2022, jak i w okresie I kwartału 2023 roku wyniosły 275 tys. ton rocznie. W ostatnich czterech kwartałach ilość sprzedaży w skali całej grupy Alumetal wyniosła 244,5 tys. ton.

Średnia cena sprzedaży wyrobów gotowych w tym okresie była o ok. 2 proc. niższa w porównaniu do I kwartału 2022 roku. W połączeniu z 5 proc. spadkiem wolumenu zmniejszyło to przychody ze sprzedaży o ponad 6 proc. rok do roku do poziomu 785,9 mln zł.

Motoryzacja nieco zwiększyła udział w przychodach Alumetalu

Przychody ze sprzedaży produktów i usług do przemysłu motoryzacyjnego stanowiły 88 proc. obrotu spółki, co oznacza wzrost o ponad 8 punktów procentowych w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku. Według komunikatu spółki był to efekt słabszego popytu ze strony innych przemysłów, w szczególności z budowlanego i AGD.

Znacznym zmianom uległa również struktura geograficzna kierunków dostaw. Nastąpił wzrost udziału sprzedaży na rynku polskim o ponad 8 punktów procentowych i taki sam spadek udziału sprzedaży na innych rynkach, co zdaniem spółki jest efektem korzystniejszych w tym okresie uwarunkowań rynkowych.

Zyski grupy na różnych poziomach spadły co najmniej o jedną czwartą

Zmniejszenie ilości sprzedaży o 5 proc., w połączeniu ze spadkiem EBITDA na tonę o 14 proc., spowodowało zmniejszenie EBITDA do poziomu 55,6 mln zł, co oznacza spadek o 19 proc.

Zysk netto w I kwartale 2023 roku wyniósł 40,1 mln zł i był niższy rok do roku o 32 proc.

„W związku z faktem dokonywania wyceny aktywa w postaci zwolnienia z CIT Grupa Alumetal podaje także zysk znormalizowany, czyli skorygowany zysk raportowany o wpływ wyceny aktywa z tytułu zwolnienia z CIT. Wskutek wyłączenia wpływu zmiany stanu aktywa z tytułu zwolnienia z CIT znormalizowany zysk netto przyjął wielkości zaprezentowane poniżej” - czytamy w komunikacie spółki. Znormalizowany zysk netto wyniósł 38,7 mln zł i był niższy o 26 proc. rok do roku.

Wydatki inwestycyjne w pierwszym kwartale roku wyniosły 13,1 mln zł i były o 44 proc. niższe rok do roku. Wśród tych środków 6,1 mln zł stanowiły wydatki odtworzeniowe, a 7,0 mln zł wydatki rozwojowe.