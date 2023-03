Alumetal zaliczył rekordy, które trudno będzie powtórzyć

W 2022 roku Alumetal uzyskał rekordowe wielkości przychodów i zysków. Zdaniem zarządu to wynik bardzo sprzyjającej sytuacji rynkowej i trudno go będzie powtórzyć. Firma widzi jednak dobre perspektywy, m.in. ze względu na start nowych instalacji i wzrost znaczenia recyklingu.

W 2022 roku grupa Alumetal zwiększyła przychody o połowę – do 3,27 mld zł.

Dostawy aluminium na rynek wzrosły o 7 proc., a średnia cena wyrobów zwiększyła się o 16 proc.

Grupa wypracowała zysk EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) wyższy o ponad jedną trzecią i zysk netto wyższy niemal o dwie trzecie rok do roku.

Grupa Alumetal w 2022 roku dostarczyła na rynek 248 000 ton aluminium, co stanowi wzrost o 7 proc. rok do roku. Ceny wyrobów grupy zwiększyły się w tym czasie o 16 proc.

Grupa zanotowała blisko 3,27 mld zł przychodów (wzrost o 49 proc. rok do roku), co jest najwyższym wynikiem w historii firmy. Grupa wypracowała 293,5 mln zł wyniku EBITDA (wzrost o 37 proc. rok do roku) oraz 245,3 mln zł raportowanego zysku netto (wzrost o 62 proc. rok do roku).

- Rok 2022 był wyjątkowy, zrealizowaliśmy najwyższą sprzedaż w historii, jednocześnie nie obniżając marżowości. Wykonaliśmy też cel strategiczny, dostarczając naszym klientom prawie 250 tys. ton produktów - wskazuje Agnieszka Drzyżdżyk, prezes Alumetalu i zaznacza, że w tym roku spółka będzie chciała również utrzymać wysoki poziom sprzedaży.

- Nie obiecujemy powtórzenia wyniku z 2022 roku. To był wynik bardzo dobry, ale tak wysokie wolumeny sprzedaży i marże są nie do utrzymania w dłuższym okresie - dodaje.

Przeszkodą może być niekorzystna aktualnie sytuacja na rynku budowlanym i w branży AGD, gdzie grupa także ma odbiorców swoich wyrobów. Alumetal widzi dobre perspektywy w przemyśle motoryzacyjnym, który odpowiada za ponad 80 proc. jego przychodów, choć w ostatnich trzech latach był on w recesji.

Dłuższa perspektywa z widocznym wzrostem popytu na aluminium z recyklingu

W dłuższej perspektywie pozytywnym bodźcem będzie, zdaniem Agnieszki Drzyżdżyk, widoczny wzrost popytu na wtórne aluminium. - Nasze produkty oparte są na recyklingu, który zyskuje strategiczne znaczenie w zielonej transformacji przemysłu motoryzacyjnego w Europie, pozwalając spełniać ambitne cele w zakresie obniżania śladu węglowego produkowanych pojazdów samochodowych - mówi Agnieszka Drzyżdżyk.

Przemysław Grzybek, dyrektor finansowy spółki, zaznaczył, że jego zdaniem w działalności firmy dokonał się trwały przeskok na wyższy poziom rentowności.

- Jeszcze 5 lat temu wydawało nam się, że marża 600-700 zł na tonie to jest świetny wynik. Dzisiaj jesteśmy raczej przekonani, że będzie ciężko trzymać rekordowy poziom około 1200 złotych na tonie, jak w roku 2022, ale widać wyraźnie, że firma wyszła na nowy poziom rentowności - zaznaczył Przemysław Grzybek.

Grzegorz Stulgis, główny akcjonariusz spółki i przewodniczący jej rady nadzorczej wyjaśnił to wskazując, że trudno porównywać obecny Alumetal do tego sprzed 5 lat, bo na skutek dokonanych inwestycji to całkiem inna firma.

- Zrobiliśmy w tym czasie modernizację zakładów w Kętach, którą zakończyliśmy w roku 2020. Zainwestowaliśmy w rozwój stopów wstępnych i tę inwestycję skończyliśmy w roku 2018. W 2022 roku zakończyliśmy inwestycję w obszarze metal management w Nowej Soli. Nasz zakład na Węgrzech, który przez kilka pierwszych lat przynosił straty, teraz też okrzepł - wyliczał Grzegorz Stulgis.

Cały skonsolidowany zysk netto pójdzie na dywidendę

Spółka wypracowała w 2022 roku 216,1 mln zł skonsolidowanego znormalizowanego zysku netto, co zakładając akceptację Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przełoży się na 13,82 zł dywidendy na akcję (stopa dywidendy to około 17 proc.). - Jako zarząd proponujemy akcjonariuszom przeznaczenie całego znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto na dywidendę - wskazuje Agnieszka Drzyżdżyk.

Dla porównania, z zysku roku 2021 do akcjonariuszy trafiło w drugiej połowie zeszłego roku 6,80 zł dywidendy na akcję - wypłata z zysku roku 2022 może być więc ponad dwukrotnie wyższa. Proponowany dzień przyznania prawa do dywidendy to 27 kwietnia, a dzień wypłaty dywidendy ma przypaść na 27 lipca br.

Koniec kolejnej strategicznej inwestycji w Nowej Soli

W roku 2022 Grupa Alumetal zanotowała 82,6 mln zł wydatków inwestycyjnych (wzrost o 47 proc. rok do roku), z czego 16,7 mln zł stanowiły wydatki odtworzeniowe, a 65,9 mln złotych wydatki rozwojowe, głównie związane z finalizacją projektu rozbudowy wydziału automatycznego przetwarzania surowców złomowych w Nowej Soli. Całkowity budżet tego projektu to 99,7 mln zł. Od początku tego roku praca nowych instalacji będzie miała wpływ na wyniki grupy.

- Ta inwestycja pozytywnie kontrybuuje do naszych wyników już w 2023 roku. W minionym roku, pomimo wspomnianych prawie 83 mln zł wydatków inwestycyjnych, dużego zapotrzebowania na majątek obrotowy netto oraz wypłaty w lipcu 106 mln zł dywidendy, utrzymaliśmy relatywnie niskie zadłużenie i wysoką płynność - wskazuje Przemysław Grzybek.

W całym 2022 roku Grupa Alumetal wygenerowała ponad 165 mln zł gotówki z działalności operacyjnej, a dług netto na koniec roku wynosił 221 mln zł, czyli zaledwie 0,8-krotności wyniku EBITDA.

Mariaż z Hydro się przedłuża - Komisja Europejska się zastanawia

Podczas konferencji przypomniano także sprawę ewentualnego przejęcia spółki przez koncern Hydro, który w ubiegłym roku ogłosił wezwanie na akcje Alumetalu. Skończyło się ono bez transakcji ze względu na stanowisko Komisji Europejskiej. W październiku KE rozpoczęła drugi etap w procedurze udzielania zgody na transakcję, który ma trwać maksymalnie do 23 maja tego roku.

W tej sytuacji grupa kontynuuje prace nad swoją nową strategią, którą chciałaby opublikować w drugim kwartale lub w połowie roku. - Nie wiemy, jak się zakończy sprawa z Hydro i przygotowujemy strategię tak, jak chcielibyśmy rozwijać firmę - powiedział Grzegorz Stulgis i przypomniał, że grupa Hydro ogłaszając chęć przejęcia Alumetalu, też nie sprecyzowała, co by chciała zrobić ze spółką, w jakim kierunku rozwijać jej działalność.

Grupa Alumetal to drugi największy europejski producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych i stąd zainteresowanie nią grupy Hydro, która przez to przejęcie chce zwiększyć udział wtórnego aluminium w swojej produkcji. Obecnie Alumetal ma ośmioprocentowy udział w europejskim rynku aluminium wtórnego, czyli pochodzącego z recyklingu.