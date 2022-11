Alumetal znacząco poprawił wyniki

W trzecim kwartale 2022 roku Alumetal nieco zwiększył wolumeny sprzedaży, ale znacząco podniósł przy tym przychody i zyski. Spółka podkreśla, że udało się to pomimo zawirowań w europejskim przemyśle motoryzacyjnym, który jest głównym odbiorcą jej wyrobów.

Alumetal w trzecim kwartale roku sprzedał 58 700 ton wyrobów i uzyskał 763,5 mln zł przychodów. Zysk EBITDA (przez opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) wyniósł 64,8 mln zł.

Po trzech kwartałach wielkość sprzedaży wyniosła 1 911 200 ton, przychody 2,548 mld zł, a EBITDA 221,9 mln zł.

Proces przejmowania Alumetalu przez Hydro został wstrzymany przez Komisję Europejską, ale obie spółki nadal pracują nad umożliwieniem finalizacji transakcji.

W trzecim kwartale 2022 roku sprzedaż 58,7 tys. ton wyrobów (wzrost o 6 proc. rok do roku). To wynik pewnej poprawy sytuacji na rynku motoryzacyjnym. W trzecim kwartale liczony rok do roku spadek rejestracji nowych aut był w Unii Europejskiej wyraźnie niższy niż w pierwszej połowie roku. Wyniósł zaledwie 1 proc.

W połączeniu ze znaczącym wzrostem cen, oznacza to wzrost przychodów o 42 proc. rok do roku, do poziomu 763,5 mln zł.

Grupa Alumetal wypracowała w trzecim kwartale br. 64,8 mln zł wyniku EBITDA (wzrost o 41 proc. rok do roku) oraz 58,7 mln zł zysku netto (wzrost o 103 proc. rok do roku), który po znormalizowaniu miał wartość 45,5 mln zł (wzrost o 58 proc. rok do roku).

Po trzech kwartałach przychody wzrosły niemal o dwie trzecie

W trzech kwartałach roku wolumeny sprzedaży wzrosły o 8,3 proc., do 191 200 ton. Przychody natomiast wzrosły o 60 proc., do 2,548 mld złotych. Wynik EBITDA był wyższy niż przed rokiem o 35 proc. i wyniósł 221,9 mln zł. Zysk netto wzrósł o 55,5 proc., do 183,6 mln zł, natomiast znormalizowany zysk netto wyniósł 159,9 mln ton i był o 37 proc. wyższy rok do roku. Tak istotna różnica zysku powstała w wyniku otworzenia aktywa podatkowego w Nowej Soli.

W okresie ostatnich czterech kwartałów Grupa Alumetal zanotowała 272 mln zł zysku EBITDA i 192 mln zł znormalizowanego zysku netto przy wolumenie sprzedaży 245,3 tys. ton i przychodach ze sprzedaży przekraczających 3,1 mld zł. Takie przychody we ciągu 4 miesięcy spółce udało się osiągnąć po raz pierwszy.

- Od dwóch lat generujemy historycznie najwyższe wyniki finansowe pomimo trudnego otoczenia rynkowego. To efekt konsekwentnego działania w sferze handlowej i operacyjnej oraz wypracowanym trwałym przewagom konkurencyjnym. Poprawa sentymentu w europejskim przemyśle motoryzacyjnym pozwala nam z jeszcze większym optymizmem patrzeć nie tylko na końcówkę 2022 roku, ale również na pierwsze półrocze 2023 roku - mówi Agnieszka Drzyżdżyk, prezes zarządu Alumetal S.A.

Inwestycje rozwojowe Alumetalu są już zakończone lub na ukończeniu

Spółka prowadzi trzy inwestycje i według Agnieszki Drzyżdżyk wszystkie „idą zgodnie z planem”. W Nowej Soli firma właśnie zakończyła rozbudowę wydział automatycznego przygotowania surowców złomowych – w październiku przeprowadzono nastawy urządzeń i od listopada wydział rozpoczyna działalność.

W Gorzycach spółka zakontraktowała już wszystkie maszyny i urządzenia dla rozbudowy mocy produkcyjnych stopów wstępnych. Montaż urządzeń jest planowany na pierwszy kwartał przyszłego roku, a w drugim ma ruszyć produkcja.

Trzecim projektem jest przetwarzanie odpadów poprodukcyjnych powstałych w procesie produkcji aluminiowych stopów odlewniczych. W tym wypadku dobiegają końca prace badawcze.

W sumie na inwestycje w pierwszych 9 miesiącach roku Alumetal wydał 70,8 mln złotych. W samym trzecim kwartale wydatki te wyniosły 22,3 mln złotych, z czego 4,3 mln złotych przeznaczono na wydatki odtworzeniowe, a 18 mln zł na wydatki rozwojowe.

Spółka zapowiada wysoką dywidendę - w grudniu wypłaci zaliczkę

Alumetal wypłaci w grudniu br. zaliczkę na dywidendę roku 2022 w wysokości 3,30 zł na akcję. Polityka dywidendowa Grupy Alumetal mówi o minimum 70 proc. znormalizowanego zysku netto przeznaczanego na wypłatę dla akcjonariuszy, dlatego mogą oni liczyć na wyższą dywidendę całkowitą za rok 2022. Z zysku roku 2021 trafiło do nich w drugiej połowie bieżącego roku 6,80 zł dywidendy na akcję. Dla porównania, znormalizowany zysk netto za trzy kwartały bieżącego roku jest wyższy o 37 proc. od rezultatu analogicznego okresu roku 2021.

- Nasza zdolność do wypłacania wysokich dywidend rośnie wraz ze spadkiem rynkowych cen stopów i złomu aluminiowego, co uwalnia gotówkę z kapitału pracującego. W lipcu wypłaciliśmy 106 mln zł dywidendy, a w trzecim kwartale wydaliśmy również 22 mln zł na inwestycje. Mimo to utrzymaliśmy relatywnie niskie zadłużenie i wysoką płynność - wskazuje Przemysław Grzybek, członek zarządu i dyrektor finansowy w Alumetal S.A.

W trzecim kwartale br. operacyjny cash flow Grupy Alumetal miał wartość 124,3 mln zł, podczas gdy przed rokiem – w środowisku dynamicznie rosnących cen rynkowych – było to 0,8 mln zł na minusie. Na koniec września br. wskaźnik długu netto do wyniku EBITDA za ostatnie cztery kwartały osiągnął wartość jedynie 0,9.

Hydro wciąż zainteresowane, ale transakcja się przesuwa

W trzecim kwartale zakończyło się wezwanie na akcje Alumetalu ogłoszone przez koncern Hydro. Nie było żadnych transakcji, bo na połączenie spółek nie zgodziła się Komisja Europejska. Grzegorz Stulgis, główny udziałowiec Alumetalu zapewnia, że koncern Hydro nadal jest zainteresowany przejęciem. Obie spółki 6 października podpisały więc aneks i przedłużyły umowę wyłączności dla transakcji na rzecz Hydro do końca lutego. Grzegorz Stulgis zastrzega jednak, że okres ten może się wydłużyć. Spółki szukają obecnie możliwości uzyskania zgody KE na transakcję.

Grupa Alumetal to drugi największy europejski producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych i Hydro jest zainteresowane przejęciem spółki właśnie ze względu na chęć powiększenia swoich mocy w zakresie aluminium wtórnego.