Alumetal znacząco zwiększył przychody i zyski

Notowany na GPW wytwórca stopów z aluminium - Alumetal - zwiększył w okresie pierwszych trzech tegorocznych kwartałów przychody o 60 proc., a zysk netto o 55 proc. w ujęciu rok do roku.

Przychody ze sprzedaży Alumetalu wyniosły w okresie pierwszych dziewięciu tegorocznych miesięcy 2,55 mld zł, wobec 1,59 mld zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 183,6 mln zł.

Poniżej rachunek zysków i strat Alumetalu:

Jak wynika z raportu, wolumen sprzedaży wyrobów w samym trzecim kwartale 2022 roku wyniósł 58,7 tys. ton i był o 6,3 proc. większy w ujęciu rocznym. Narastająco za pierwsze trzy kwartały 2022 roku wyniósł 191,2 tys. ton i był większy o 8,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Średnia cena sprzedaży wyrobów gotowych Grupy Alumetal w trzecim kwartale 2022 roku była o 35,8 proc. wyższa w porównaniu do trzeciego kwartału 2021 roku, co w połączeniu ze zwiększeniem ilości sprzedaży spowodowało wzrost przychodów ze sprzedaży o 41,8 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Za 9 miesięcy 2022 roku wartość sprzedaży wyniosła 2,55 mld zł, a przychody ze sprzedaży za ostatnie cztery kwartały były równe 3,14 mld zł.