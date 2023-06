Alumetal zniknie z giełdy. Wezwanie norweskiego Hydro powiodło się

Hydro poinformowało, że w trwającym wezwaniu na Alumetal zapisami na sprzedaż akcji na rzecz Hydro zostało już objętych ponad 90 proc. wszystkich akcji polskiej spółki.

Po rozliczeniu transakcji Hydro będzie dysponować wystarczającą większością głosów, aby rozpocząć działania zmierzające do wycofania Alumetalu z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i następnie w pełni zintegrować polskiego producenta wtórnego aluminium z Grupą Hydro.

Zapisy na sprzedaż akcji Alumetalu w wezwaniu po 82 zł za akcję będą przyjmowane tylko do najbliższego piątku, 30 czerwca. Przewiduje się, że transakcja nabycia akcji przez Hydro zostanie zawarta 5 lipca, a jej rozliczenie nastąpi 7 lipca.

- Przejęcie Alumetal to ważny krok w realizacji naszej strategii w obszarze recyklingu. Jesteśmy pod wrażeniem rozwoju firmy na przestrzeni lat oraz jakości produkcji, jej nowoczesnych aktywów, a także kompetencji kadry zarządzającej i pracowników - mówił pod koniec kwietnia Eivind Kallevik, wiceprezes wykonawczy Hydro Aluminium Metal.

Grupa Alumetal jest drugim co do wielkości producentem odlewniczych stopów aluminiowych w Europie o zdolnościach produkcyjnych 275 tys. ton rocznie. Posiada trzy zakłady w Polsce i jeden na Węgrzech. Firma sprzedaje swoje produkty przede wszystkim do przemysłu motoryzacyjnego w Europie. W 2021 roku Grupa Alumetal sprzedała 231 tys. ton stopów.

Norsk Hydro wyprodukowała w tym okresie ponad 3 mln ton produktów aluminiowych. Norweska spółka działa na rynku od ponad 100 lat, posiada 140 zakładów w 40 krajach. Firma jest obecna w wielu segmentach rynku aluminium, recyklingu metali, energii i źródeł odnawialnych.