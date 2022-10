Aluminiowy gigant ze stratą, akcjonariusze wyprzedawali akcje

Czołowy producent aluminium na świecie, amerykański koncern Alcoa, podał wyniki finansowe za trzeci kwartał 2022 roku. Spółka zanotowała w nim stratę.

Po informacji o wynikach finansowych akcje Alcoa spadły o prawie 9 proc. Od początku 2022 roku kapitalizacja spółki spadła o 37 proc. Jakie były wyniki firmy?

Strata netto firmy w okresie lipiec-wrzesień wyniosła 746 milionów dolarów w porównaniu z zyskiem netto 337 milionów dolarów w tym samym okresie ubiegłego roku. Strata netto na akcję wyniosła 4,17 dol. w porównaniu do 1,76 dol. zysku na akcję rok wcześniej.

Wyniki Alcoa obejmują jednorazowe wydatki w wysokości 652 mln dol., związane głównie z uregulowaniem zobowiązań emerytalnych.

Strata z wyłączeniem czynników jednorazowych wyniosła 0,33 dol. na akcję wobec zysku 2,05 dol. na akcję w trzecim kwartale ubiegłego roku.

Przychody Alcoa w trzecim kwartale spadły o 8,4 proc. do 2,85 mld dol. Zarówno przychody, jak i wynik netto są gorsze od oczekiwań analityków.

Co spowodowało pogorszenie wyników firmy? Głównie złożyły się na to znaczne wzrosty cen energii przy jednoczesnym spadku cen aluminium. Całkowite wydatki Alcoa wzrosły w omawianym okresie o 37 proc. do 3,58 mld dol.

Jednocześnie średnia cena sprzedaży aluminium w trzecim kwartale spadła o 17 proc. w porównaniu do drugiego, a tlenku glinu o 16 proc. - zauważa spółka.

Alcoa potwierdziła swoją prognozę, że dostawy aluminium w 2022 r. wyniosą 2,5-2,6 mln ton. Prognoza dostaw tlenku glinu na bieżący rok uległa pogorszeniu do 13,1-13,3 mln ton z 13,6-13,8 mln ton wcześniej. Mniej będzie także boksytów: 43-44 mln ton zamiast prognozowanych wcześniej 44-45 mln ton.