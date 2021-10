Aluminium jest rekordowo drogie. Metal dobijają ceny energii

Cena tony aluminium przekroczyła 3 tys. dolarów. To najwięcej od 13 lat. Z jednej strony zapotrzebowanie na lekki metal rośnie, z drugiej jego produkcja jest coraz droższa.

Bez nadziei na nowe moce

Z danych specjalistycznych wynika, iż aluminium stało się przedmiotem dużego zainteresowania funduszy inwestycyjnych. Te zaś zaczęły obstawiać, że metal może podrożeć nawet do poziomu ponad 4 tys. dolarów za tonę.- Sytuacja jest bardzo podobna do strukturalnej gry w fundusze hedgingowe. To, na co się one pozycjonują, to gwałtowny wzrost ceny - mówi cytowany przez branżowe media Keith Wildie, szef ds. obrotu w Romco Metals, który handluje opcjami na LME od ponad 20 lat.Ostrożniejszy jest cytowany przez mining.com Mark Hansen, dyrektor generalny londyńskiego domu handlowego Concord Resources Ltd. Stwierdził on, że w obliczu deficytu rynku i potrzeb, ceny mogą osiągnąć 3400 dol. za tonę w ciągu najbliższych 12 miesięcy.O tym, że dalszy wzrost cen jest prawdopodobny, świadczą też bieżące informacje płynące z rynku.Już w ubiegłym tygodniu Chińska Rada Stanu ogłosiła, że pozwoli na wyższe ceny energii w celu złagodzenia pogarszającego się kryzysu energetycznego. W Holandii producent aluminium Aldel ograniczy zaś produkcję jeszcze w tym tygodniu ze względu na wysokie ceny energii elektrycznej.Ale sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Chińskie ograniczenia w produkcji mogą spowodować, że Pekin zdecyduje się na ograniczenie wywozu aluminium i prostych z niego wyrobów, aby przeciwdziałać możliwym niedoborom na lokalnym rynku.Czy w tej sytuacji możliwe jest otwarcie nowych mocy produkcyjnych poza Chinami? Jeszcze niedawno mówiono o tym w Niemczech. Obecnie wydaje się to być mało prawdopodobne. Wyprodukowanie tony metalu przez hutę w Niemczech z wszystkimi opłatami kosztowałoby około 4 tys. dolarów, czyli znacznie więcej niż cena rynkowa metalu.Obecnie uruchomienie nowych mocy produkcyjnych mogłyby być rozważane tam, gdzie pozyskuje się nadmiar energii, np. ze źródeł odnawialnych. Idealną lokalizacją byłaby np. Islandia. Tyle że na razie decyzji w tej sprawie nie ma, a trzeba pamiętać, że tego typu inwestycje - nieobojętne przecież dla środowiska - wymagałyby w takim kraju jak Islandia akceptacji społecznej.Jedynym krajem, który deklaruje, iż będzie chciał zwiększać produkcję lekkiego metalu, jest Rosja. Tamtejszy koncern Rusal (produkcja około 4 mln ton aluminium rocznie) widzi możliwości wzrostu produkcji. Uzależnia to jednak od dostępu do taniej energii elektrycznej. Firma rozważa nawet wybudowanie czterech elektrowni wodnych. Problem w tym, że to perspektywa najwcześniej 2030 roku.