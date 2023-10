Amerykanie idą po afrykański grafit

Coraz większymi pieniędzmi decydują się wesprzeć prywatne firmy, działające w Afryce, urzędnicy w Waszyngtonie. Widzimy zwrot w amerykańskiej polityce surowcowej, która jeszcze całkiem niedawno do Czarnego Lądu odwrócona była plecami.

Afryka od wielu lat nie budziła zainteresowania amerykańskiej administracji. Coraz częściej natomiast tam inwestowali Chińczycy, a swoją grę prowadzili także Rosjanie.

Najnowszym potwierdzeniem zmiany w polityce Amerykanów jest inicjatywa Departamentu Stanu - Minerals Security Partnership.

I tak niedawno rząd USA zatwierdził finansowanie w wysokości 150 milionów dolarów na projekt wydobycia grafitu w Mozambiku.

Finansowanie amerykańskiej korporacji International Development Finance Corp. przyznano spółce Twigg Exploration and Mining Lda, która realizuje projekt w północno-wschodnim Mozambiku, mający na celu wydobywanie i przetwarzanie materiału wykorzystywanego w akumulatorach pojazdów elektrycznych i reaktorach jądrowych.

Twigg jest częścią spółki Syrah Resources Ltd. z siedzibą w Melbourne w Australii, największego producenta grafitu poza Chinami.

Pożyczka ma na celu zwiększenie produkcji i rozwój globalnego łańcucha dostaw grafitu, jak stwierdziło Minerals Security Partnership w opublikowanym właśnie oświadczeniu.

To nie koniec Amerykanie wspólnie z Kongo i Zambią badają możliwość ich wsparcia, tak aby mogły one rozwijać łańcuch kluczowych materiałów dla pojazdów elektrycznych. Obydwa kraje Afryki Środkowej są głównymi producentami miedzi i kobaltu - kluczowych metali w elektromobilności. Amerykanie nie chcą ograniczyć się tylko do produkcji metali, jak robią to np. Chińczycy, ale także wytwarzać na miejscu elementy np. wykorzystywane w produkcji baterii.