Amerykanie odkryli prawdopodobnie największe złoże cennego metalu

Na granicy Newady i Oregonu znajduje się Kaldera McDermitta. To pod nią amerykańscy geolodzy odkryli złoża szacowane na 20 do 40 mln ton litu, pierwiastka kluczowego dla transformacji energetycznej.

Pod nieczynnym wulkanem mogą kryć się ogromne zasoby cennego metalu.

Lit to kluczowy metal w transformacji energetycznej.

Produkcja z nowego złoża oznaczałaby jednak ingerencje w przyrodę.

Kaldera znajduje się w południowo-wschodnim Oregonie i północnej Nevadzie, zajmując ogromną część lądu o długości około 45 kilometrów i szerokości 35 kilometrów. To jeden z tzw. superwulkanów, którym najbardziej znanym przedstawicielem jest Kaldera Yellowstone.

Metalu bardzo dużo, ale nie w całej pozostałości wulkanu

Jeśli nawet pesymistyczne szacunki są prawdziwe, oznaczałoby to, że kaldera McDermitta jest rekordzistką pod względem największych zasobów litu na świecie, pokonując słone równiny w Boliwii, w których może znajdować się maksymalnie około 23 mln ton pierwiastka.

Obecnie w najnowszych badaniach przeprowadzonych przez Lithium Americas Corporation wulkanolodzy i geolodzy próbują wyjaśnić, w jaki sposób powstało to ogromne złoże litu.

Aktualna teoria głosi, że złoże wyłoniło się po znaczącej erupcji około 16,4 miliona lat temu, która wypchnęła minerały z głębi ziemi na powierzchnię, pozostawiając duże nagromadzenie bogatej w lit glinki smektytowej.

Zarazem przyznają, że lit nie jest równomiernie rozmieszczony w kalderze. Strefę bogatą w pierwiastek zidentyfikowano jedynie w południowej jej części, wokół przełęczy Thacker i na północy w górach Montana - informują naukowcy cytowani w czasopiśmie Science Advances.

Do eksploatacji droga daleka, a już pierwsze kłopoty

Odkrycie budzi duże zainteresowanie. Lit to pierwiastek kluczowy w produkcji wysokowydajnych baterii. To na nim w znacznej mierze opiera się elektromobilność. Zanim jednak rozpocznie się produkcja ze odkrytego złoża, miną całe lata. Co więcej, już słychać liczne głosy sprzeciwu.

Kaldera to obszar dzikiej przyrody. Znaczna jego część, gdzie potencjalnie mogłaby się odbywać eksploatacja, należy do Indian. A ci coraz głośniej mówią, że wydobycie litu oznacza bardzo poważną ingerencję i ryzyko nieodwracalnych zniszczeń w przyrodzie.

- Kaldera kryje w sobie wiele zasobów żywności, a także roślin leczniczych i obejmuje tereny łowieckie dla plemion, zarówno dawnych, jak i obecnych. Globalne poszukiwania litu stały się formą "zielonego" kolonializmu. Ludzie najbardziej związani z tą ziemią cierpią, podczas gdy ci oderwani od niej odnoszą korzyści - stwierdziła w oświadczeniu organizacja People of Red Mountain, na której czele stoją rdzenni mieszkańcy.