Amerykański gigant nie chce aluminium z Rosji

Jeden z największych konsumentów aluminium, amerykańska firma Novelis zapowiedziała, że w 2023 roku nie będzie wykorzystywać metalu z Rosji do zaopatrywania swoich przedsiębiorstw w Europie.

W tym tygodniu koncern ogłosił przetarg na dostawy metalu do europejskich przedsiębiorstw. - Warunki przetargu zawierają klauzulę, zgodnie z którą metal pochodzenia rosyjskiego nie będzie dopuszczony do żadnych transakcji - potwierdził Bloombergowi rzecznik Novelis.

Zdaniem ekspertów wpłynie to na przebieg tradycyjnej jesiennej sesji kontraktowej, kiedy producenci i konsumenci zawrą kontrakty na dostawy na kolejny rok. Jeśli inni klienci pójdą za przykładem Novelisa, zmusi to rosyjskie firmy do poszukiwania nowych odbiorców i doprowadzić do całkowitej reorganizacji istniejących sieci handlowych.

Dyskusje o ograniczeniu dostaw aluminium z Rosji toczą się w warunkach coraz większej presji wywieranej na branżę, gdy rosnące ceny energii elektrycznej zmuszają huty do ograniczenia lub zaprzestania produkcji i potencjalnie zwiększają zależność regionu od importu.

Europa odpowiada za około 40 proc. sprzedaży firmy Rusal, która jest największym producentem aluminium poza Chinami z udziałem w rynku światowym wynoszącym około 6 proc. Po ataku Rosji na Ukrainę na Moskwę zostało nałożonych szereg sankcji, jednak żaden z tych metali i ich producenci nie podlegali sankcjom Unii Europejskiej czy Stanów. Niektórzy gracze w branży w Europie starają się jednak unikać dostaw z Rosji.

