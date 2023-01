ArcelorMittal chce odzyskać walcownię w Liege

Według belgijskiej prasy kilka podmiotów ubiega się o przejęcie walcowni Liberty w Liege. Jest wśród nich i ArcelorMittal, który musiał sprzedać walcownie Liberty, by móc przejąć włoską Ilvę. Wśród zainteresowanych są także indyjskie JSW oraz rosyjski NLMK.

Liberty kupiło belgijskie zakłady wraz za pakietem innych aktywów, których w 2018 roku musiał się pozbyć ArcelorMittal, aby móc przejąć włoską hutę Ilva.

W grudniu zakłady Liberty Belgia zostały oddane w tymczasowy zarząd. Wysłano oferty zakupu do 33 firm, które mogłyby być zainteresowane spółką.

Według prasy kilka wniosków już wpłynęło, ale potencjalni nabywcy mają czas do 24 lutego.

Liberty Belgia ma w Tilleur linię produktów opakowaniowych, obejmującą m.in. pięcioklatkową walcownię zimną. Moce produkcyjne tej linii to 200 000 ton rocznie, a także centrum serwisowe z trzema liniami cięcia i kombinację trawiarki z walcownią zimną (4 klatki). We Flemmale są dwie linie galwanizacyjne o mocy 950 000 ton rocznie oraz centrum serwisowe z 2 liniami cięcia wzdłużnego.

Brytyjskie Liberty Steel w 2018 roku przejęło zakłady w Liege (Tilleur i Flamalle) od ArcelorMittal, które musiało wyzbyć się w sumie 11 zakładów, by móc przejąć włoską Ilvę.

Liberty zainwestowało tam 140 mln euro (157,4 mln zł), by poprawić sytuację zakładów. W marcu 2021 upadł jednak finansujący działalność Liberty brytyjski fundusz Greensill Capital i firma wpadła w problemy finansowe. W 2022 roku podwyżki cen energii i nowe podatki nałożone przez władze Walonii pogorszyły pozycję firmy.

Problemy Liberty w Liege pociągnęły za sobą także jedną ze spółek ArcelorMittal

W grudniu belgijski sąd ustanowił tymczasowego zarządcę, który rozpoczął starania o sprzedaż zakładów. Według belgijskiej prasy odpowiedzialny za sprzedaż zakładów Nicolas Ouchinsky wysłał sygnały do 33 firm stalowych, finansowych i opakowaniowych na całym świecie. Do 24 lutego będzie czekał na wnioski ewentualnych nabywców.

Na razie wśród kilku zainteresowanych są indyjskie JSW, rosyjski NLMK i ArcelorMittal, dla którego problemy zakładów w Liege są także źródłem własnych kłopotów. Dla należącej do ArcelorMittal spółki opakowaniowej Arjemo belgijskie zakłady Liberty są głównym partnerem. Załamanie ich produkcji postawiło także Arjemo przed koniecznością przejścia przez sądową procedurę reorganizacji, w jakiej znalazło się Liberty Liege.

Według belgijskiej prasy szanse ArcelorMittal na „odzyskanie” zakładów w Liege są jednak niewielkie – musiało je sprzedać, by móc przejąć Ilvę, a skoro nadal włoską hutę posiada, to oddanie jej obecnie belgijskich walcowni stałoby w sprzeczności z wcześniejszymi decyzjami unijnych organów.

Rosjanie mimo sankcji chcą przejąć walcownie, nie pierwszy raz

Pewnym zdziwieniem może być obecność na liście zainteresowanych rosyjskiego NLMK, które po wybuchu wojny zostało objęte sankcjami, ale serwis L’Echo wskazuje, że ofertę mogła złożyć spółka NLMK Belgium Holdings, w której 49 proc. udziałów ma Region Walonii (poprzez fundusz inwestycyjny SOGEPA) lub może w niej pośredniczyć inny podmiot. Rosjanie chcieli przejąć Liberty w Liege już w 2021 roku. Dziś jednak analitycy wskazują, że odcięcie europejskich zakładów od slabów (kęsisk, półwyrobu przeznaczonego do dalszego przetwarzania w walcowniach) z rosyjskich zakładów zmniejsza opłacalność takiej operacji. NLMK widocznie ma nadzieję, że konflikt wkrótce się skończy, a sankcje znikną razem z nim.

Spółka NLMK Europe zatrudnia w sumie prawie 2000 ludzi w zakładach w Belgii. Danii, Francji i Włoszech. Ich moc produkcyjna to łącznie 3,1 mln ton wyrobów rocznie.

Liberty Belgia szuka środków na przetrwanie poszukiwania nowego właściciela

W Liege z jednej strony trwa poszukiwanie nowego właściciela, a z drugiej funduszy na przetrwanie zakładu do czasu wejścia w struktury nowej firmy. Pewnym zastrzykiem finansowym może być sprzedaż jednego z budynków we Flemalle firmie chemicznej Prayon, która od dawna szuka większego budynku, w którym mogłaby zebrać swoich pracowników korporacyjnych. Należący do Liberty budynek Center Steel byłby w tym wypadku tym lepszym nabytkiem, że jest oddalony o 5 minut drogi od zakładów produkcyjnych Prayon. Według prasowych doniesień wartość umowy mogłaby sięgać 8,5 mln euro.

Kolejnymi środkami wspierającymi doraźne działanie Liberty Belgia miałaby być pożyczka w wysokości 7 mln euro udzielony przez Region Walonii (według prasy to już nastąpiło, a pieniądze ze sprzedaży budynku miałyby posłużyć do spłaty tego zadłużenia), a także zwolnienie Liberty z podatku od nieruchomości.