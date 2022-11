ArcelorMittal inwestuje w atomowy start-up Billa Gatesa

ArcelorMittal zainwestował 25 mln dolarów w start-up TerraPower. Założona przez Billa Gatesa firma chce budować bezpieczne i tańsze od obecnych elektrownie jądrowe, wykorzystujące nowatorskie technologie.

TerraPower to start-up założony w 2008 roku przez Billa Gatesa. Ma być jedną z dróg do wyciągania z biedy milionów ludzi - dzięki taniej energii z atomu. Flagową technologią jest Natrium. Zakłada ona chłodzenie reaktora ciekłym sodem, co ma sprawić, że elektrownia będzie sprawniejsza i bezpieczniejsza, a energia tańsza. Częścią instalacji ma być także magazyn energii oparty o stopioną sól.

Pierwsza, demonstracyjna instalacja powstaje w amerykańskim Kemmerer, tuż obok nieczynnej już kopalni węgla. Ma mieć moc 345 MW i wytwarzać ilość prądu wystarczającą dla 400 000 domów. Koszt to około 4 mld dolarów (z czego połowę dołoży amerykański rząd), czyli czterokrotnie więcej niż mają kosztować elektrownie Natrium, kiedy zaczną powstawać seryjnie. Na razie przedstawiciele firmy tłumaczą, że pierwsze, pilotażowe instalacje zawsze są droższe od docelowych.

Obecny etap finansowania dał spółce w sumie 830 mln dolarów. ArcelorMittal zainwestował 25 mln dolarów ze swego Funduszu Innowacji XCarb, założonego w marcu 2021 roku.

- Fundusz Innowacji XCarb ma na celu inwestowanie w najlepsze i najjaśniejsze innowacje, które mogą przyspieszyć światowe przejście na zero netto i wspierać dekarbonizację naszego przemysłu, co jest nierozerwalnie związane z dostępem do obfitych dostaw czystych rozwiązań energetycznych - powiedziała Irina Gorbunova, prezes Funduszu Innowacji XCarb.

Celem funduszu jest uzupełnienie szeroko zakrojonego programu rozwoju technologii dekarbonizacji hutniczego koncernu poprzez inwestycje we wczesne, przełomowe technologie o dużym potencjale przyczynienia się do dekarbonizacji hutnictwa. Zamierza to robić przez inwestycje w 7 obszarów, związanych m.in.z technologiami hutniczymi, wodorem, czystą energią, wychwytywaniem CO2 i magazynowaniem energii.