ArcelorMittal ma wydać do 65 mld euro na technologie umożliwiające osiągnięcie w 2050 roku neutralności klimatycznej

Węgiel w obiegu zamkniętym i bezpośrednia redukcja rudy za pomocą wodoru to podstawowe technologie, w które w najbliższej przyszłości koncern chce inwestować. Jednym z koniecznych warunków jest jednak dostęp do taniej „zielonej” energii.

Chociaż niektóre technologie uwzględnione w strategii ArcelorMittal Europe będą gotowe do szerokiego zastosowania do 2025 roku, a wiele technologii Smart Carbon może zostać dopracowanych i częściowo wdrożonych w naszych zakładach w Europie do 2030 roku, raport podkreśla również potrzebę określenia odpowiednich ram polityki, które pozwolą europejskiemu przemysłowi produkcji stali przyczynić się do realizacji unijnych celów klimatycznych, szczególnie biorąc pod uwagę związane z tym koszty. Szacowane środki potrzebne ArcelorMittal Europe do pełnego wdrożenia metody Smart Carbon wynoszą 15–25 mld euro. W przypadku metody opartej na bezpośredniej redukcji rudy żelaza kwota ta wynosi 30–40 mld euro. Potrzebne byłoby także dodatkowe 15-200 mld euro na powiązaną infrastrukturę czystej energii.Aditya Mittal, przewodniczący i dyrektor finansowy ArcelorMittal oraz dyrektory generalny ArcelorMittal Europe wskazuje więc na potrzebę wspólnych wysiłków. - Zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań, przed którymi wszyscy stoimy. Zrozumiałe jest, że obecnie wiele uwagi poświęca się pandemii koronawirusa, która wybuchła na niespotykaną dotąd skalę. Jednak zmiana klimatu pozostaje ogromnym, długoterminowym wyzwaniem, które będzie wymagało pilnej uwagi i postępów w nadchodzących dziesięcioleciach. I podobnie jak w przypadku pandemii nie jest to coś, z czym jeden kraj czy jedna firma może sobie poradzić samodzielnie. Wsparcie, jakiego Unia Europejska oraz poszczególne państwa członkowskie mogą udzielić w zakresie odpowiednio przygotowanych regulacji umożliwiających konkurencyjną, neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla produkcję stali na dużą skalę, ma kluczowe znaczenie – mówi Aditya Mittal.Cel ArcelorMittal Europe na 2030 rok łączy technologie Smart Carbon oraz zwiększone zużycie złomu, w szczególności poprzez opracowanie nowych sposobów na zwiększenie wykorzystania trudnego do recyklingu złomu niskiej jakości w pierwotnym procesie produkcji stali.W dłuższej perspektywie obie metody mogą potencjalnie wykorzystywać wszystkie trzy czyste energie do osiągnięcia neutralności emisyjnej, a mianowicie: czystą energię elektryczną (wytwarzaną z takich źródeł jak energia słoneczna czy wiatr), węgiel w obiegu zamkniętym (wykorzystywanie takich bioodpadów jak zrównoważone pozostałości leśne i rolnicze do produkcji bioenergii) oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (wychwytując CO2 zanim zostanie wyemitowany, transportując go i przechowując bezpiecznie pod ziemią).Czytaj także: Thyssenkrupp wykorzystuje wodór w klasycznym wielkim piecu ArcelorMittal Europe realizuje projekty pokazowe na skalę przemysłową dla każdego etapu swojej strategii zmierzającej do osiągnięcia neutralności emisyjnej. Firma buduje pokazowe fabryki na skalę przemysłową w swoich zakładach w Belgii (Carbalyst i Torero), we Francji (3D i IGAR w Dunkierce). W Hamburgu (w Niemczech) znajdujemy się na etapie projektowania i finansowania projektu na skalę przemysłową, który ma wykorzystywać wodór zamiast naturalnych gazów w procesie redukcji rudy żelaza (DRI). Te zakłady pozwolą firmie na lepsze wykorzystanie technologii, które będą stosowane w metodzie Smart Carbon i metodzie opartej na bezpośredniej redukcji rudy żelaza. Obecnie ArcelorMittal Europe stara się o uzyskanie finansowania na kolejnych sześć projektów.- Koszty związane z realizacją produkcji stali neutralnej emisyjnie są bez wątpienia ogromne. Jednak wraz ze zmianą warunków rynkowych spowodowaną wprowadzeniem odpowiednich przepisów europejscy producenci stali będą mogli odblokować środki na rzecz ograniczenia emisji z produkcji stali na całym świecie, zapewniając jednocześnie konkurencyjność europejskiego przemysłu stalowego – mówi Geert Van Poelvoorde, dyrektor generalny ArcelorMittal Europe – wyroby płaskie.Według ArcelorMittal potrzebne średnioterminowe warunki rynkowe obejmują stworzenie środowiska, w którym stal neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla jest bardziej konkurencyjna niż stal, która nie jest neutralna emisyjnie, a także uczciwego otoczenia konkurencyjnego, które będzie uwzględniać globalny charakter rynku stali, odnosić się do dynamiki produkcji krajowej oraz importu i eksportu stali, a w końcu brać pod uwagę rozróżnienie między pierwotnymi i wtórnymi źródłami produkcji stali. Ważny jest dostęp do zrównoważonego finansowania umożliwiającego wprowadzanie innowacji i prowadzenie długoterminowych inwestycji, jak również do dużych ilości, przystępnej cenowo czystej energii: skala potrzeb energetycznych przemysłu stalowego wymaga skoordynowanych działań międzysektorowych i rządowych w celu opracowania niezbędnej infrastruktury czystej energii. Konieczne będą także instrumenty publiczne wspomagające przyspieszenie wdrożenia innowacyjnych technologii umożliwiających przejście na produkcję stali neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.