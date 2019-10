ArcelorMittal: nie ma żadnej daty zamknięcia pieca w Krakowie. Nie podjęto żadnych decyzji

ArcelorMittal Poland kategorycznie zaprzecza spekulacjom, które pojawiły się w przestrzeni publicznej w ostatnich dniach, jakoby do tymczasowego wyłączenia wielkiego pieca w Krakowie miało dojść 25 października. Zarząd firmy nie podjął żadnych decyzji w tym zakresie. Na razie spadki na rynku stali odbijają się mocno na hiszpańskich zakładach koncernu.

Z drugiej strony należy dodać, że koncern przedstawia sytuację bardzo czarną w chwili, kiedy akurat negocjuje kolejny układ zbiorowy z hiszpańskimi związkowcami.Czytaj także: Kraków skorzysta na wypadkach w Ilvie? Prawdopodobnym czynnikiem, który odsunął termin wyłączeni pieca w Krakowie były także problemy huty Ilva we włoskim Tarencie. We Włoszech także brak dobrych informacji – koncern inwestuje w modernizację Ilvy i zmniejszenie jej oddziaływania na środowisko, ale czasu ma coraz mniej. Niedawno zniesiono dekret, dzięki któremu zakłady były chronione w czasie inwestycji modernizacyjnych. Może to oznaczać kolejne próby lokalnych władz ograniczania produkcji Ilvy. Według włoskiej prasy i działaczy społecznych stalownia Ilvy jest „potworem klimatycznym” - największym emitentem dwutlenku węgla we Włoszech, wytwarzającym 10 mln ton tego gazu rocznie (Włosi wliczają w to 4,7 mln ton samej stalowni, a resztę przypisują dwom związanym z nią elektrowniom, spalającym gazy wielkopiecowe huty).