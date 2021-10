ArcelorMittal o planach dekarbonizacji – nowe technologie także w Polsce

Łatwiejszy dostęp do finansowania innowacji, a także do zielonej energii, to obok granicznej opłaty wyrównawczej CBAM, safeguardu i darmowych uprawnień do emisji CO2 dla przemysłu konieczne warunki skutecznej dekarbonizacji przemysłu stalowego. - Plan dekarbonizacji dla oddziału w Dąbrowie Górniczej powstanie w ciągu kilku miesięcy – powiedział także Sanjay Samaddar, prezes ArcelorMittal Poland.