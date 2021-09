ArcelorMittal Poland i AGH chcą wspólnie zagospodarować odpady żelazonośne

Chodzi o odpady żelazonośne zgromadzone na składowiskach w Krakowie. Akademia Górniczo-Hutnicza oraz ArcelorMittal Poland podpisały porozumienie w sprawie ich wykorzystania na potrzeby gospodarki.

- Nasz plan zakłada stopniowe usuwanie tych odpadów i czyszczenie terenu, tak aby w perspektywie 5-10 lat całkowicie odmienić ten obszar i nadać mu nową funkcjonalność zgodną z urbanistyczną wizją miasta. Współpraca z AGH nie tylko wpisuje się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym, ale i zakłada zastosowanie całkowicie nowych technologii, opartych na wykorzystaniu wodoru. Produkcja „zielonej”, czyli odwęglonej stali, jest dla całej grupy ArcelorMittal najważniejszym obecnie celem strategicznym – dodał.Zobacz też: ArcelorMittal rozpoczyna w Polsce inwestycję za 88 mln zł - W kontekście tej współpracy należy pamiętać, że odpady żelazonośne były deponowane na tych składowiskach w trakcie kilkudziesięciu lat prowadzenia działalności hutniczej, jeszcze przed prywatyzacją krakowskiej huty. Jako ArcelorMittal Poland staraliśmy się je ewakuować na bieżąco, choć należy zaznaczyć, że nie jest to sprawa łatwa z uwagi na stosunkowo mały zakres ich zastosowań. Ważne jest również, że w związku z zamknięciem wielkiego pieca w naszym krakowskim oddziale nie trafiają tam już nowe odpady - zaznaczył Tomasz Ślęzak, członek zarządu, dyrektor Energii i Ochrony Środowiska ArcelorMittal Poland.ArcelorMittal Poland to największy producent stali w Polsce. W skład koncernu wchodzi sześć zakładów - 5 hut oraz koksownia w Zdzieszowicach, które zatrudniają łącznie ponad 10 tys. osób.Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie to największa i jedna z najlepszych polskich uczelni technicznych.