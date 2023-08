ArcelorMittal Poland za ponad 720 mln zł zmodernizował wielki piec

Kosztem ponad 720 mln zł koncern hutniczy ArcelorMittal Poland zmodernizował wielki piec w zakładzie w Dąbrowie Górniczej. Remont i rozruch urządzenia trwały ponad cztery miesiące.

Dla ArcelorMittal Poland (AMP) był to również największy projekt inwestycyjny od czasu budowy walcowni gorącej w Krakowie.

Celem remontu było też zwiększenie niezawodności urządzeń.

Dzięki modernizacji dąbrowska instalacja będzie mogła pracować przez kolejne około 15 lat.

Jak wynika z informacji spółki, była to największa modernizacja wielkiego pieca przeprowadzona dotąd w Polsce. Dla ArcelorMittal Poland (AMP) był to również największy projekt inwestycyjny od czasu budowy walcowni gorącej w Krakowie. Dzięki modernizacji dąbrowska instalacja będzie mogła pracować przez kolejne około 15 lat.

"Inwestycja w nowoczesne rozwiązania i technologie umożliwi nam stopniowe przechodzenie w kierunku coraz mniej emisyjnej produkcji stali" - ocenił w czwartek dyrektor generalny ArcelorMittal Poland Wojciech Koszuta.

Wielki piec to urządzenie, w którym z rudy żelaza, przy wykorzystaniu koksu, powstaje surówka żelaza. Jest ona kadziami transportowana do stalowni, gdzie w konwertorach tlenowych, po dodaniu m.in. złomu, wytwarzana jest stal płynna. W maszynach do ciągłego odlewania powstają z niej półprodukty, przetwarzane potem w walcowniach na blachy, szyny kolejowe i tramwajowe, kształtowniki, grodzice czy walcówkę dla budownictwa.

Obecnie w Polsce działają dwa wielkie piece. Obydwa w Dąbrowie Górniczej

Obecnie w Polsce działają dwa wielkie piece - obydwa w dąbrowskim zakładzie. Remont jednego z nich rozpoczął się w końcu marca tego roku, zaś testy rozruchowe poszczególnych elementów instalacji rozpoczęto w drugiej połowie lipca. Po testach wielki piec został "zadmuchany" na początku sierpnia. Codziennie na placu budowy pracowało ok. tysiąca osób, a w całym przedsięwzięciu brało udział blisko 50 firm.

"Bezpieczeństwo prac i sprawną komunikację z tak dużą grupą osób umożliwiła przygotowana wcześniej aplikacja, którą wystarczyło zainstalować na smartfonie" - poinformował w czwartkowym komunikacie koncern AMP.

Modernizacja objęła m.in. wymianę wyłożenia węglowego w garze pieca oraz innych instalacji. Część z nich przygotowano pilotażowo w ramach projektów badawczo-rozwojowych. Powstał zamknięty układ chłodzenia o innowacyjnej konstrukcji chłodnic oraz wysoka na ponad 100 m oczyszczalnia gazu wielkopiecowego.

Wdrożenie tych przedsięwzięć pozwoliło m.in. na zwiększenie efektywności wykorzystania wody chłodzącej oraz na zmniejszenie ilości odpadów i dalsze zagospodarowanie gazu wielkopiecowego jako paliwa. W hali lejniczej powstał nowy system odpylania, co ma przełożyć się nie tylko na poprawę warunków pracy pracowników, ale i na niższe emisje pyłowe z instalacji - teraz ponad 18 tys. ton pyłu jest zawracane i ponownie wykorzystane.

Wymieniono zestawy dyszowe, które mogą spalać gaz koksowniczy lub ziemny oraz pył węglowy, wpływając na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o blisko 45 tys. ton rocznie. Uzupełnianie wody w obiegu chłodzenia zestawów dyszowych zredukowano o 85 proc., a rocznie zużycie prądu prawie o 400 MWh. Zmniejszył się też poziom hałasu powodowany przez instalację.

Celem remontu było też zwiększenie niezawodności urządzeń

Celem remontu było też zwiększenie niezawodności urządzeń, m.in. dzięki modernizacji systemu automatyki wraz z instalacją najnowszej generacji sterowników oraz nowemu systemowi załadunku pieca, który pozwala na większą kontrolę nad podawaniem materiałów wsadowych. Produktów ubocznych będzie teraz mniej o 70 proc.

ArcelorMittal Poland skupia połowę potencjału produkcyjnego polskiego hutnictwa i jest największym producentem stali w Polsce. W skład zatrudniającego blisko 10 tys. pracowników (wraz ze spółkami zależnymi) koncernu wchodzą huty w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą też Zakłady Koksownicze Zdzieszowice - największy producent koksu w Europie. Koncern zainwestował dotąd w swoich polskich zakładach ok. 8,5 mld zł.

AMP należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali, którego obroty sięgnęły w 2022 r. 79,8 mld dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 59 mln ton.