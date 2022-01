ArcelorMittal Poland zainwestuje ponad 100 mln zł w hucie w Krakowie w br.

Ponad 100 mln zł zainwestuje koncern ArcelorMittal Poland w swojej walcowni zimnej w Krakowie. W ramach programu firma prowadzi trzy projekty: wymianę silników walcarki, modernizację linii trawienia blach i zakup nowej szlifierki. Zostanie on zrealizowany do końca br.

Jak przekazał w poniedziałkowym komunikacie prezes ArcelorMittal Poland Sanjay Samaddar, zapowiedziany program to kolejny pakiet inwestycyjny realizowany w krakowskiej hucie.

"Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy o projektach środowiskowych w koksowni, których wartość przekracza 30 mln zł. To najlepszy dowód na to, że ArcelorMittal Poland ma apetyt na inwestycje w krakowskim oddziale i że chcemy, by nasze krakowskie walcownie pracowały w sposób zrównoważony, a także były gotowe sprostać rosnącym potrzebom naszych klientów" - wskazał przedstawiciel AMP.

W ramach zapowiedzianego programu firma realizuje trzy projekty: wymianę silników walcarki, modernizację linii trawienia blach i zakup nowej szlifierki. Zakończenie programu przewidywane jest na koniec tego roku.

Według władz spółki, pierwszy projekt już został zrealizowany, a polegał na wymianie trzech silników prądu stałego jednej z klatek walcowniczych walcarki na jeden silnik prądu zmiennego. Dzięki temu zwiększyła się wydajność linii.

Na czwarty kwartał tego roku została zaplanowana modernizacja linii trawienia blach. Dzięki jej automatyzacji skróceniu ulegną procesy realizowane przed wejściem materiału na linię. Zwiększy się liczba kręgów blachy gorącowalcowanej przygotowywanych jednocześnie do trawienia, a taśmę opakowaniową będzie z nich ściągał robot. Pełna automatyzacja procesu czeka także odcinek wyjściowy linii: zainstalowana zostanie nowa zwijarka, automat do wiązania kręgów bednarką i nowe wózki do transportu kręgów. Również wycinanie arkuszy blachy do testów będzie się odbywało w sposób automatyczny.

W szlifierni walców z kolei pojawi się nowa, w pełni automatyczna szlifierka, pracująca z dużą precyzją - odchylenia w powierzchni wyszlifowanych walców nie przekroczą 0,002 mm na metr.

Sanjay Samaddar podkreślił, że Kraków pozostaje ważnym miejscem dla ArcelorMittal, ale i ważnym ośrodkiem na mapie europejskich producentów stali.

"W ostatnich latach zainwestowaliśmy tutaj 500 mln zł, a projekty, które realizujemy obecnie, są warte 130 mln. W planach mamy kolejne inwestycje. W końcu nasz krakowski oddział jest znaczącym producentem stali, m.in. dla branży AGD" - zaznaczył prezes AMP.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce - skupia blisko połowę potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego; w jego skład wchodzi pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do grupy należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie.

ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 10 tys. osób; kolejne ponad 4 tys. pracuje w spółkach zależnych. Firma produkuje stalowe wyroby długie, płaskie, specjalne oraz półwyroby na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego. Wartość dotychczasowych inwestycji AMP to ok. 7 mld zł. AMP należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali, którego obroty sięgnęły w 2020 r. 53,3 mld USD, a łączna produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 71,5 mln ton.