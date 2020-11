ArcelorMittal Poland zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi

ArcelorMittal Poland poinformował w poniedziałek, że podpisał porozumienie z organizacjami związkowymi dotyczące rozwiązań dla pracowników dotkniętych trwałym zamknięciem części surowcowej huty w Krakowie. Zamknięcie dotknęło bezpośrednio 650 osób.

ArcelorMittal Poland ogłosił na początku zeszłego miesiąca decyzję o zamknięciu na stałe części surowcowej w krakowskiej hucie, czyli wielkiego pieca i stalowni.

Z grupy 1200 pracowników części surowcowej w Krakowie do tej pory ok. 550 osób znalazło zatrudnienie w innych zakładach spółki, przeszło na emeryturę lub wybrało karierę poza firmą. Potrzebne były zatem rozwiązania dla 650 osób.

Według przekazanych w poniedziałek uzgodnień, część z tych pracowników świadczy pracę również w innych zakładach poza wielkim piecem i stalownią.

Spółka zamierza skoncentrować produkcję surowcową w swoim oddziale w Dąbrowie Górniczej.

Decyzja związana jest z kryzysem, w jakim znalazło się europejskie hutnictwo w związku z pandemią COVID-19 oraz wyzwaniami, z jakimi mierzy się ona na światowych rynkach stali. Są to m.in.: spadek zapotrzebowania na stal, rosnące koszty uprawnień do emisji CO2 i niewystarczające środki ochrony europejskiego rynku, co bezpośrednio przekłada się na ogromny wzrost importu z krajów trzecich.

Prezes i dyrektor generalny AMP Sanjay Samaddar cytowany w poniedziałkowym komunikacie podziękował stronie społecznej za "otwartość i dialog, dzięki któremu udało nam się dojść do kompromisu w stosunkowo krótkim czasie".

"Jako jeden z największych pracodawców w Krakowie zawsze czuliśmy się odpowiedzialni za naszą załogę. Tak jest i teraz. Naszym celem od początku było zapewnienie jak największej liczby miejsc pracy pracownikom wielkiego pieca i stalowni" - zapewnił Samaddar.

Według przekazanych w poniedziałek uzgodnień, część z tych pracowników świadczy pracę również w innych zakładach poza wielkim piecem i stalownią. Pracodawca założył, że wielu z nich będzie kontynuowało obecne zadania. Niektóre osoby pozostają przy instalacjach wielkiego pieca i stalowni - zajmują się pracami, które krakowska huta wykonuje na rzecz Dąbrowy Górniczej.

Jest również grupa pracowników, która przejdzie na emeryturę. Kolejna grupa pracowników to osoby, które niebawem nabędą uprawnienia emerytalne. "Dla nich z naszymi partnerami społecznymi uzgodniono pakiety odejść przedemerytalnych. Będą z nich mogli skorzystać również pracownicy innych zakładów w krakowskiej hucie (walcownie, koksownia), którym do emerytury pozostało 12 miesięcy" - wyjasnił.

Dla dużej części pracowników wielkiego pieca i stalowni spółka zidentyfikowała dodatkowe miejsca pracy w zakładach ArcelorMittal Poland oraz spółkach zależnych w Krakowie (np. Kolprem czy ArcelorMittal Refractories).

Jak zaznaczył prezes AMP, zarząd spółki zdaje sobie sprawę z tego, że preferowanym przez pracowników miejscem pracy jest Kraków, ale prowadzone są także rekrutacje w zakładach w województwie śląskim i tam również będzie proponowane zatrudnienie dla krakowskich pracowników. Będą oni mieli też pierwszeństwo w przypadku rekrutacji przeprowadzanych do zakładów spółki mieszczących się w Krakowie.

"Wiemy, że czas potrzebny na dojazd oznacza dłuższy pobyt poza domem, dlatego tym pracownikom będziemy wypłacali dodatkową kwotę za ten wysiłek, a także zapewnimy transport" - zapowiedział.

Pracownikom obejmującym nowe stanowiska w innym zakładzie lub w spółce zależnej niezależnie od lokalizacji, ArcelorMittal Poland gwarantuje utrzymanie płacy zasadniczej na niezmienionym poziomie.

Wielki piec i stalownia w krakowskim oddziale AMP zostały tymczasowo wyłączone w listopadzie 2019 roku z powodu spadku zapotrzebowania na stal i dużego wolumenu importu wyrobów stalowych spoza krajów UE. Zamierzano go ponownie uruchomić w marcu tego roku, ale plany te pokrzyżowała pandemia koronawirusa.

Według władz spółki od tego czasu większość pracowników dotkniętych postojem tych instalacji znalazła zatrudnienie w innych zakładach ArcelorMittal Poland bądź - od marca 2020 roku i nadejścia pandemii koronawirusa - przebywa na tzw. urlopach postojowych.

Zapewniły one, że pozostałe oddziały krakowski huty, takie jak koksownia oraz część przetwórcza - dwie walcownie, linia ocynkowania i malowania blach, w którą firma w ostatnich pięciu latach zainwestowała 500 mln zł, będą funkcjonowały dalej. Stal na jej potrzeby będzie dostarczana z huty w Dąbrowie Górniczej, gdzie skoncentrowana zostanie część surowcowa w oparciu o działające tam dwa wielkie piece.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego; w jej skład wchodzi pięć hut - w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. AMP zatrudnia ok. 11 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi - ponad 13 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali.