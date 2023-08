ArcelorMittal przechodzić będzie na piece elektryczne. Dostanie 1,5 mld euro wsparcia

ArcelorMittal planuje w kilku swoich zakładach wybudować instalacje bezpośredniej redukcji z wykorzystaniem wodoru i piece elektryczne. W zamierzeniu taka ścieżka zastąpi wielkie piece. Koncern potwierdził wsparcie europejskich rządów dla projektów w Hiszpanii, Francji i Belgii.

Koncern zyskał w ostatnim okresie zezwolenia na publiczne wsparcie dla projektów dekarbonizacyjnych we Francji, Hiszpanii i Belgii.

W sumie otrzyma wsparcie w wysokości ponad 1,5 mld euro.

Budownictwo (nie tylko w Polsce) ma problemy. Spadek aktywności tego segmentu jest widoczny w całej Europie.

Związany z tym spadek popytu na stal spowodował w pierwszej połowie tego roku zmniejszenie produkcji ArcelorMittal Europe o ponad 2 mln ton. Koncern wyprodukował w tym okresie 14,7 mln ton stali.

To między innymi wynik czasowych wyłączeń wielkich pieców w hutach Gijon w Hiszpanii i we francuskiej Dunkierce. Piece stanęły w marcu, a ich pracę wznowiono w połowie lipca tego roku.

Huta Ilva zmodernizuje jeden ze swoich wielkich pieców

Na cały sierpień wyłączono natomiast piec nr 1 w hucie Ilva w Tarencie (ArcelorMittal jest współwłaścicielem huty wraz z rządem Włoch). W czasie przerwy będą w nim instalowane filtry na urządzenia aglomerowni. To jeden z wymogów, jakie postawiono hucie, by mogła nadal pracować. Ilva od lat ma problemy z wysokim poziomem uciążliwości dla środowiska - i z tego powodu groziło jej nawet całkowite zamknięcie.

W hucie pracują obecnie wielkie piece nr 2 i 4. W drugiej połowie roku ma się rozpocząć remont - nieczynnego od lat - wielkiego pieca nr 5, a później także budowa nowego pieca w technologii elektrycznej.

Koncern zapowiedział też ostatnio inną inwestycję: nowy piec elektryczny w hucie Gijon (zastąpi dwa obecnie pracujące wielkie piece). Nowy piec będzie mógł wyprodukować 1,1 mln ton surówki rocznie; ruszy w drugiej połowie 2025 roku.

Jego uzupełnieniem będzie - planowana także w tym zakładzie - budowa instalacji bezpośredniej redukcji rudy żelaza (DRI) z wykorzystaniem zielonego wodoru. Zdolności produkcyjne? 2,3 mln ton surówki rocznie.

ArcelorMittal zapowiedział znaczne inwestycje w Hiszpanii

Drugi piec elektryczny może stanąć w innej położonej niedaleko hucie ArcelorMittal, w Aviles. Przed dwoma laty koncern zapowiedział, że huta w pobliskim Sestao w 2025 roku stanie się pierwszą całkowicie zeroemisyjną hutą, wytwarzającą zieloną stal w dużej ilości. Pozwoli na to połączenie pracy dwóch znajdujących się w hucie pieców elektrycznych z surówką wytwarzaną w Gijon za pomocą bezpośredniej redukcji. W sumie projekt zastąpienia tamtejszych wielkich pieców instalacją DRI i piecem elektrycznym zmniejszy emisje CO2 o 70,9 mln ton.

Koszt całej inwestycji w Gijon to ponad 1,1 mld euro, przy czym finansowo włączy się do niej także hiszpański rząd, który chce wesprzeć projekt kwotą 450 mln euro z funduszu Recovery and Resilience.

Komisja Europejska zatwierdza wsparcie dla zielonych inwestycji

W lipcu Komisja Europejska zaakceptowała także wsparcie w wysokości 850 mln euro dla budowy ścieżki DRI/EAF (instalacja bezpośredniej redukcji i piece elektryczne) we francuskiej hucie w Dunkierce. Chodzi o instalację DRI o mocy 2,6 mln ton surówki rocznie i dwa elektryczne piece łukowe.

Miesiąc wcześniej wsparcie w wysokości 280 mln euro zapewniła sobie podobny projekt w Belgii, gdzie także mają powstać dwa piece elektryczne i instalacja DRI o wydajności 2,5 mln ton rocznie. Na decyzję dotyczącą wsparcia czeka jeszcze projekt dekarbonizacyjny koncernu w Niemczech.

W pierwszym kwartale 2025 roku ma także ruszyć nowy piec elektryczny w hucie Belval w Luksemburgu. ArcelorMittal Luksemburg wytwarza obecnie 2,2 mln ton stali rocznie, ale chce wydatnie zwiększyć produkcję.