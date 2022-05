ArcelorMittal przewiduje spadek zużycia stali w tym roku

Tegoroczne zużycie stali na świecie może być nieznacznie mniejsze niż w ubiegłym roku, ale długoterminowe perspektywy dla rynku stali są pozytywne. Obecnie warunki rynkowe są dobre - ocenia Aditya Mittal, dyrektor generalny koncernu ArcelorMittal - największego producenta stali na świecie.

W czwartek globalna Grupa, do której należy także większość potencjału wytwórczego hutnictwa w Polsce, opublikowała wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale tego roku.

Dochód operacyjny firmy zmalał z kwartału na kwartał z 4,6 do 4,4 mld dol., przy utrzymaniu kwartalnego wyniku EBITDA na poziomie 5,1 mld dol.

Dochód netto wzrósł do 4,1 mld dol. wobec 4 mld dol. w ostatnim kwartale minionego roku.

W komentarzu do kwartalnych wyników koncernu, jego dyrektor generalny Aditya Mittal przyznał, iż cieniem na wynikach tego okresu położyła się wojna na Ukrainie, gdzie ArcelorMittal także ma swoje aktywa. "Skupiamy się na zapewnieniu wsparcia 26 tysiącom naszych współpracowników i ich społecznościom w tych niezmiernie trudnych czasach" - zapewnił dyrektor.

Na początku wojny w Ukrainie spółka ogłosiła zawieszenie działalności w tym kraju w celu ochrony swoich pracowników i majątku. "Od tego czasu powoli wznowiliśmy działalność i obecnie jeden z trzech wielkich pieców ponownie pracuje" - informuje ArcelorMittal.

W ocenie Adityi Mittala, "pomimo tych okoliczności, dodatkowo pogorszonych przez rosnącą presję inflacyjną na całym świecie, ArcelorMittal osiągnął dobre wyniki w pierwszym kwartale".

"Świadczy to o prężności naszego modelu biznesowego, charakteryzującego się różnorodnością geograficzną, zróżnicowaniem produktów oraz integracją pionową. Konsekwentna realizacja naszej strategii w dalszym ciągu przyczynia się do osiąganych przez nas wyników. Zatwierdziliśmy ukierunkowane inwestycje wspierające nasze plany dekarbonizacji i nadal finansujemy projekty o wysokiej stopie zwrotu na rozwijających się rynkach" - skomentował dyrektor generalny.

"Warunki rynkowe są obecnie dobre, chociaż przewidujemy, że w tym roku jawne zużycie stali zmniejszy się nieznacznie w porównaniu z rokiem 2021. Niemniej nie ulega wątpliwości, że długoterminowe perspektywy dla rynku stali są zasadniczo pozytywne" - czytamy w opublikowanym w czwartek przez spółkę komentarzu dyrektora generalnego.

"Optymizmem napawa skupienie się Chin na dekarbonizacji oraz zniesienie ulg w podatku VAT na eksport stali, a także działania podejmowane przez rządy w celu ochrony przed zagrożeniami związanymi z nieuczciwym handlem. Wiemy też, że stal będzie odgrywać kluczową rolę w procesie przechodzenia na gospodarkę bezemisyjną i o obiegu zamkniętym - nie da się jej niczym zastąpić" - podsumował Aditya Mittal.

W czwartkowym komunikacie koncern poinformował też o prowadzonych inwestycjach. W kwietniu br. spółka podpisała umowę nabycia 80 proc. udziałów w zakładzie żelaza brykietowanego na gorąco Voestalpine w Teksasie. Ponadto, ArcelorMittal nawiązał strategiczne partnerstwo w zakresie energii odnawialnej z Greenko Group w Indiach, zapowiadając inwestycje za 600 mln dol. w budowę 975 MW mocy energii słonecznej i wiatrowej. Grupa dąży także do osiągnięcia pełnej mocy produkcyjnej walcowni gorącej o wydajności 2,5 mln ton w Meksyku.

"Strategiczna koperta nakładów inwestycyjnych (w tym projekt OZE w Indiach) wzrosła do 3,65 mld dol., do wydania w latach 2021-2024 - z czego do tej pory wydano 0,25 mld dol. Prognozy dotyczące nakładów inwestycyjnych na rok 2022 pozostają na niezmienionym poziomie 4,5 mld dol." - poinformował ArcelorMittal.

W ub. roku światowa produkcja stali przekroczyła 1,9 mld ton. Wiodącym producentem, wytwarzającym ponad 1 mld ton stali rocznie, są Chiny.