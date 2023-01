ArcelorMittal rozpali znów piec w Hiszpanii. Co z Polską?

ArcelorMIttal miał obiecać w bezpośredniej rozmowie w Davos hiszpańskiemu premierowi, że rozpali ponownie piec w Asturii. Ciekawe czy którykolwiek z naszych polityków miał okazję i ochotę porozmawiać o przyszłości Dąbrowy Górniczej?

Piec A w hucie w hiszpańskiej Asturii został wygaszony w końcu września, ze względu na niski popyt rynkowy i niepewność gospodarczą.

W Polsce także mamy wygaszony z tego powodu piec, a nawet dwa.

Przemiana technologii hutniczych w dwóch kolejnych dekadach będzie wymagała w zasadzie postawienia hut od nowa. Nikt nie zaręczy, że w tych samych miejscach co dziś.

Według Argus Media ArcelorMittal rozważa ponowne rozpalenie wielkiego pieca A w hucie w hiszpańskiej Asturii. Piec został wygaszony w końcu września, ze względu na niski popyt rynkowy i niepewność gospodarczą. Argus podaje, że teraz też miałby pracować ze zmniejszoną wydajnością.

Argus Media podała informację o planowanym wznowieniu pracy pieca dzień po tym, jak na szczycie w Davos z szefami koncernu, Lakshmim Mittalem i Adityą Mittalem, spotkał się hiszpański premier Pedro Sanchez.

„ArcelorMittal potwierdza swoje zaangażowanie w projekty przemysłowe w Asturii. W rozmowie z prezesem koncernu Lakshmi N. Mittalem przekazałem mu, że ma poparcie Hiszpanii” – napisał Pedro Sanchez na Twitterze po tym spotkaniu.

Prawdopodobnie podczas tej rozmowy przedstawiciele ArcelorMittal obiecali hiszpańskiemu premierowi, że firma rozpali ponownie piec w Asturii.

Zakład ArcelorMittal w Asturii dysponuje dwoma wielkimi piecami o łącznych mocach 4,2 mln ton stali surowej rocznie i produkuje blachy grube, walcówkę i szyny.

W Polsce także mamy piece wygaszone ze względu na niski popyt

Hiszpania, podobnie jak Polska, w ostatnich latach dość mocno przeżywała wzloty i upadki hutnictwa. Piece w Gijon i Sestao były gaszone i rozpalane, podobnie jak piece w Krakowie i Dąbrowie Górniczej.

W tej chwili sytuacja w Polsce jest taka, że z trzech pracujących jeszcze kilka lat temu pieców został tylko jeden. Ostatni piec w Krakowie zgasł w 2019 roku, jeden z dwóch działających pieców w Dąbrowie Górniczej został wygaszony jesienią ubiegłego roku. Teraz wygaszono ten drugi, ale dlatego, że idzie do remontu i „na jego miejsce” rozpalono znowu ten, który gaszono jesienią.

Ten rok w zakładach ArcelorMittal Poland zapowiada się pracowicie pod względem inwestycji. Wygląda na to, że koncern rozpocznie remonty i modernizacje w Dąbrowie Górniczej i Zdzieszowicach, w które zainwestuje w sumie ponad 100 mln euro. Problem w tym, że to wciąż hutnictwo wielkopiecowe, która w ciągu prawdopodobnie 2 nadchodzących dekad zniknie z Europy. Następnego remontu jakiegokolwiek wielkiego pieca w Polsce raczej już nie będzie. W krajach rozwiniętych wielkie piece mają być zastąpione przez instalacje bezpośredniej redukcji DRI i piece elektryczne.

Nowa technologia hutnicza będzie w zasadzie oznaczała budowę hut od nowa

Oznacza to jednak konieczność zbudowania hut od nowa. Nikt nie powiedział, że w tych samych miejscach i w tych samych państwach co obecnie. Wielkie piece potrzebują węgla, a bezpośrednia redukcja - wodoru. Zielonego wodoru, a więc wytworzonego przy użyciu zielonej energii. Teoretycznie więc, zakochana w węglu polska energetyka nie sprzyja takim planom.

Jeżeli będziemy chcieli utrzymać hutnictwo w Polsce o tej nadchodzącej zmianie technologicznej trzeba myśleć już dziś, bo budowa od podstaw nowych zakładów (biorąc pod uwagę procedury uzyskiwania koniecznych zezwoleń, przyłączeń, etap projektowania, a potem samą budowę) wraz z potrzebną infrastrukturą wodorową i energetyczną to przedsięwzięcie na wiele lat. Trzeba więc wcześnie zacząć rozmowy na temat ewentualnej przyszłości ArcelorMittal w Polsce. Oczywiście można się zżymać, że to tylko jedna firma, ale reszta polskiego hutnictwa już działa na piecach elektrycznych, a ArcelorMittal Poland stanowi jakieś dwie trzecie całej polskiej produkcji stali. Jest o co walczyć.