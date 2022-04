ArcelorMittal rozpędza produkcję w Ukrainie. Pomógł węgiel z Polski

W maju ArcelorMittal Krzywy Róg ma osiągnąć 100 proc. zdolności wydobycia rudy i 50-60 proc. zdolności produkcji stali. Uruchomiono już pierwszy wielki piec, częściowo na koksie z polskiego węgla. Drugi ruszy na początku maja, a trzeci w czerwcu.

Piec nr 6 rozpędza się do pełnej zdolności produkcyjnej. Uruchomienie pieca nr 8 zapowiedziano na 2 maja.

Koksownia huty będzie pracowała m.in. na węglu od ukraińskiego Metinvestu, którego koksownię zniszczyli Rosjanie.

Do 10 maja firma chce wznowić eksport koncentratu rudy żelaza.

Huta w Krzywym Rogu zaczęła powrót do pracy od uruchomienia pieca nr 6 i wytopu pierwszego 1000 ton stali. Drugiego dnia produkcji, 14 kwietnia wylano już 1800 ton stali. W ciągu 5-6 dni od uruchomienia piec ma osiągnąć pełną zdolność produkcyjną.

Uruchomienie pieca nr 8 zapowiedziano na 2 maja. Będzie to jednak wymagało m.in. przeglądu baterii koksowniczych nr 5 i 6, a także zabezpieczenie dla nich dostaw węgla.

- Do końca maja powinniśmy osiągnąć 100 proc. zdolności wydobycia rudy żelaza i 50-60 proc. produkcji metalurgicznej. A gdy wszystko pójdzie gładko, pomyślimy o uruchomieniu wielkiego pieca nr 9 - powiedział w wywiadzie telewizyjnym Mauro Longobardo, dyrektor generalny ArcelorMittal Krzywy Róg. Piec ten może więc ruszyć najwcześniej w czerwcu.

W maju wróci eksport rudy

Na razie segment wydobywczy AMKR pracuje na 30 proc. mocy (dostawy do polskiej huty w Dąbrowie Górniczej dochodziły przez cały czas wojny, choć z różną częstotliwością i wielkością), ale do 10 maja firma chce wznowić eksport koncentratu rudy żelaza. W związku z ograniczoną produkcją własną huta będzie miała na eksport więcej koncentratu niż przedtem. Oznacza to dla niej konieczność stworzenia dodatkowego punktu załadunku koncentratu przeznaczonego na eksport. To dobra wiadomość dla huty w Dąbrowie Górniczej, która była dużym odbiorcą ukraińskiej rudy.

Łańcuchy logistyczne są szerszym problemem ArcelorMittal w Ukrainie. Przed wojną 30 proc. węgla dla koksowni huty było transportowane koleją z ArcelorMittal Temirtau w Kazachstanie. Trasa wiodła przez Rosję, obecnie jest więc zamknięta. Trwają prace nad zorganizowaniem nowego szlaku dostaw.

Kiedy ruszał piec nr 6 w hucie pracowały na technologicznym minimum (ok. 30 proc. mocy) dwie baterie koksownicze, a cztery kolejne były odstawione do gorącej rezerwy (baterie nie prowadzą produkcji koksu, ale utrzymywana jest w nich wysoka temperatura, bo schłodzenie baterii może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń materiałów ogniotrwałych czy odkształceń elementów baterii). Koksownia powoli zwiększa produkcję, ale to wymaga dostaw węgla.

Metinvest stracił koksownię, więc sprzeda węgiel do Krzywego Rogu

Próbne partie węgla koksowego zaczął dostarczać do AMKR ukraiński Metinvest, który stracił możliwość wytwarzania koksu po tym, jak 5 rosyjskich rakiet trafiło w położoną w Awdijiwce w obwodzie donieckim koksownię koncernu. Koksownia AMKR nie pracowała wcześniej z wykorzystaniem tego węgla, musi więc dostosować proces do jego specyficznych właściwości. Bardzo możliwe, że pozbawiony własnej koksowni Metinvest będzie odbierał także część koksu wyprodukowanego z jego węgla w Krzywym Rogu.

Część węgla (potrzebne są gatunki o określonych parametrach) organizowała dla ukraińskiego zakładu także ArcelorMittal Poland. Ten węgiel odegrał ważną rolę w ponownym uruchomieniu huty.

W początkowej fazie inwazji ArcelorMittal zdecydował o ograniczeniu, a potem wygaszeniu produkcji w Krzywym Rogu. Wynikało to z obaw o bezpieczeństwo załogi, ale także z przyczyn technologicznych, takich jak zagrożenie przerwami w dopływie prądu. Nagła przerwa w dostawach energii może doprowadzić do trwałego uszkodzenia niektórych instalacji. Obecnie firma stworzyła szereg scenariuszy na wypadek zagrożeń związanych z dostępem do surowców czy energii i dlatego zdecydowano o wznowieniu produkcji.