ArcelorMittal topi stal w śmieciach

W hucie ArcelorMittal w Hamburgu zaczęto stosować granulat z miejskich odpadów w miejsce węgla. Zdaniem firmy pozwala to obniżyć ślad węglowy o 3500 ton rocznie.

ArcelorMittal od kilku lat stara się znaleźć zamienniki koksu, pozwalające zmniejszyć emisję CO2, występujące w procesach hutniczych. W różnych zakładach firmy prowadzone są prace nad znalezieniem wsadu, który powodowałby mniejsze emisje niż koks. Jednym z materiałów jest odnawialny węgiel wytwarzany z odpadów drewnianych.

W hucie koncernu w Hamburgu przez dwa lata sprawdzano przydatność różnego typu materiałów z odzysku, które miałyby zastąpić węgiel. - Zbadaliśmy między innymi osady ściekowe i pozostałości włókien papierowych, przetworzoną skórkę pomarańczową i odpady nienadające się do recyklingu. Koledzy z firmy technologicznej Stein Injection Technology wsparli nas swoją technologią wtrysku, aby zagwarantować kwalifikowalność materiałów testowych - mówi kierownik projektu dr inż. Michael Wurlitzer.

Według niego najbardziej przekonujące wyniki dał granulat pozostałości z odpadów z gospodarstw domowych i podobnych obiektów. W tym wypadku redukcja CO2 jest możliwa dzięki węglom biogennym znajdującym się we włóknach papieru lub bawełny oraz zawartemu w nich wodorowi. Kolejną zaletą ma być to, że wysokie temperatury w kąpieli stalowej, które przekraczają 1600 stopni Celsjusza, prowadzą do całkowitego rozkładu granulatu. - Nasze testy emisji pokazują, że użycie zamiennika nie powoduje żadnych wymiernych emisji - mówi Michael Wurlitzer.

Obecnie hamburska huta zaczęła około połowę węgla wsypywanego przedtem do pieców elektrycznych zastępować granulatem. W piecach elektrycznych stal wytwarza się ze złomu lub żelaza gąbczastego. W wysokiej temperaturze wypala się węgiel, który w 2 proc. musi być „domieszany” do żelaza, aby powstała stal. Ten ubytek uzupełnia się wsypując do pieców elektrycznych odpowiednią dawkę węgla. W Hamburgu zaczęto wykorzystywać także granulat z odpadów.