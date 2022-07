ArcelorMittal w pierwszym półroczu zarobił 8 mld dolarów

Zysk netto koncernu ArcelorMittal w pierwszej połowie 2022 r. wyniósł 8,0 mld dolarów, dla porównania, rok wcześniej zysk wyniósł z 6,3 mld dolarów. Grupa prognozuje, że długoterminowe perspektywy dla popytu na stal pozostają pozytywne, dzięki ogromowi możliwości związanych z transformacją energetyczną oraz ciągłemu wzrostowi gospodarek rozwijających się.

Zysk EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem podatku dochodowego, zobowiązań oraz amortyzacją) w drugim kwartale wzrósł do 5,2 mld dolarów, co jest piątym z kolei kwartałem powyżej poziomu 5 mld dolarów.

W drugim kwartale nastąpił spadek wysyłek towarów w Afryce, krajach Wspólnoty Niepodległych Państw i w Europie. W zamian nastąpiły jednak wzrosty cen.

ArcelorMittal planuje kupno spółki Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) z Brazylii za 2,2 mld dolarów.

W drugim kwartale 2022 r. zysk netto koncernu ArcelorMittal wyniósł 3,9 mld dolarów, w pierwszym kwartale był na poziomie 4,1 mld dolarów.

Wysokie marże na wyroby stalowe

W pierwszej połowie 2022 r. EBITDA była na poziomie 10,2 mld dolarów, co jest wskaźnikiem o 23,5 proc. wyższym niż ten osiągnięty w tym samym okresie w 2021 r.

ArcelorMittal informuje, że marże na wyroby stalowe kompensują niższe wolumeny wysyłek w drugim kwartale 2022. Pozytywny efekt cenowo-kosztowy zrównoważył sekwencyjny spadek wysyłek stali o 6,3 proc. do poziomu 14,4 mln ton, głównie z powodu niższych wolumenów wysyłek w Afryce, krajach Wspólnoty Niepodległych Państw i w Europie.

Dług netto ArcelorMittal na koniec czerwca 2022 r. jest na poziomie 4,2 mld dolarów, a dług brutto w wysokości 8,8 mld dolarów.

Na zakupach w Brazylii

Arcelor Mittal planuje przejęcie grupy Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) z Brazylii za 2,2 mld dolarów, co - jak zapewnia - stanowi szansę na powstanie nowego centrum produkcji stali niskowęglowej.

ArcelorMittal przekonuje, że brazylijska spółka posiada światowej klasy aktywa i dostęp do dużego portu głębokowodnego. To zlokalizowany w północno-wschodniej Brazylii producent najwyższej jakości kęsisk (slabów) o niskich kosztach produkcji i wydajności 3 mln ton rocznie.

ArcelorMittal dostrzega atrakcyjne synergie, w tym potencjał do produkcji wysoce konkurencyjnej niskoemisyjnej stali. CSP osiąga zysk EBITDA na poziomie 330 mln dolarów rocznie.

Zarząd zadowolony z wyników

- Pierwsza połowa roku okazała się dobra dla spółki, a warunki rynkowe pozwoliły na to, żeby piąty raz z rzędu EBITDA wypracowana w danym kwartale wyniosła ponad 5 mld dolarów. Umożliwiło nam to postęp w realizacji celów strategicznych i dalsze przekształcanie działalności w kierunku zgodnym z założeniami gospodarki zeroemisyjnej. Zrealizowaliśmy szereg ukierunkowanych przejęć odzwierciedlających wymagane w produkcji stali niskoemisyjnej zmiany w zakresie nakładów energii i metali, a także staramy się wzmocnić naszą obecność w regionach, które mają zdolność do produkcji taniego zielonego wodoru, takich jak Brazylia, gdzie ogłosiliśmy dziś proponowane przejęcie jednego z najtańszych producentów kęsisk płaskich w tym kraju - komentuje Aditya Mittal, dyrektor generalny ArcelorMittal.

Koncern został dotknięty wojną na Ukrainie.

- Cieniem na tym okresie położył się jednak wybuch wojny na Ukrainie, gdzie prowadzimy działalność wydobywczą oraz w zakresie produkcji stali, przynosząc temu krajowi i naszym 26 000 pracownikom destabilizację i cierpienie. W skali globalnej konflikt ma wpływ na wzrost gospodarczy i zwiększa presję inflacyjną, co przekłada się na osłabienie popytu. Pomimo bardziej niepewnych globalnych perspektyw makroekonomicznych, nasza firma jest dobrze przygotowana do skutecznego zarządzania w tych trudnych czasach. Długoterminowe perspektywy dla popytu na stal również pozostają pozytywne, dzięki ogromowi możliwości związanych z transformacją energetyczną oraz ciągłemu wzrostowi gospodarek rozwijających się - dodaje Aditya Mittal.

