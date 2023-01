ArcelorMittal w Polsce jeden piec rozpala, a drugi gasi

Wczoraj ruszył wielki piec nr 3 w hucie ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej. Z drugiej strony jednak zaczęto przygotowania do wygaszenie wielkiego pieca nr 2, który w marcu pójdzie do generalnego remontu. W sumie wydatki na ten remont przekroczą 100 mln euro.

Wielki piec nr 3 pełnię swoich mocy produkcyjnych powinien osiągnąć za kilka tygodni.

Wówczas ruszy wielotygodniowy proces wstrzymywania produkcji i schładzania wielkiego pieca na 2.

Remont pieca nr 2 ma trwać 2-3 miesiące.

Wielki piec nr 3 został wygaszony jesienią ub. roku ze względu na osłabienie popytu oraz wysokie ceny energii i jej nośników. Miał wznowić pracę na początku grudnia 2022 r., ale potem termin przesunięto na początek stycznia tego roku. Teraz już działa a za 2-3 tygodnie powinien osiągnąć pełnię swoich mocy produkcyjnych.

„Ograniczenie produkcji jest spowodowane kilkoma czynnikami: spowolnieniem aktywności gospodarczej w Europie, schodzeniem ze stanów magazynowych przez klientów, rosnącym importem spoza Unii Europejskiej, a także wzrostem cen gazu i energii. Ponadto ceny uprawnień do emisji CO2, które nie dotyczą producentów stali spoza Unii Europejskiej, osiągnęły rekordowo wysoki poziom, sprawiają, że produkcja stali w Europie staje się mało konkurencyjna” - argumentował ArcelorMittal w wydanym przy okazji wygaszenia pieca komunikacie.

- Sytuacja rynkowa w Europie uległa dalszemu osłabieniu w okresie letnim. Obserwujemy spadek popytu, a portfel zamówień jest poniżej poziomu pracy technologicznego minimum dwóch wielkich pieców - wyjaśniał wówczas tą decyzję Frederik Van De Velde, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.

Ruszają przygotowania do remontu kapitalnego pieca nr 2

Popyt nadal jest na niskim poziomie, ale piec trzeba było rozpalić, bo w niedługim czasie skończy pracę jedyny działający obecnie wielki piec w hucie - piec nr 2. W marcu ma się rozpocząć jego remont, a to oznacza, że za kilka tygodni trzeba rozpocząć wielotygodniowy proces wstrzymywania produkcji i schładzania.

Spółka wciąż zapewnia, że docelowo chce pracować w oparciu o obydwa wielkie piece.

Na razie ArcelorMittal nie podał jeszcze dokładnych informacji na temat zakresu prac, ale ma to być największy remont w historii tego pieca. Prawdopodobnie więc będzie polegał na całkowitym wyburzeniu wnętrza pieca i budowaniu go od nowa, a także na modernizacji całego osprzętu. Pierwotnie taki remont zapowiadano na rok 2018, ale niepewna sytuacja co do przyszłości systemu ETS spowodowała, że zamiast wydawać 300 mln zł na remont kapitalny AMP wydało tylko 85 mln zł na prace pozwalające wydłużyć kampanię pieca o 3- 5 lat. Teraz jednak przyszedł nas na generalny remont.

Jego pełny zakres spółka ma podać do publicznej wiadomości za kilka tygodni. Na razie wiadomo, że ma rozpocząć się w marcu, potrwać 2-3 miesiące. Koszów także nie podano, ale biorąc pod uwagę przymiarki cenowe z 2018 roku (wspomniane wyżej 300 mln zł plus inflacja i wzrost kosztów materiałów oraz usług) prawdopodobnie obecnie remont musi kosztować ponad 100 mln euro.

W koksowni Zdzieszowice także ruszają remonty

Biorąc pod uwagę umowy zawarte w końcu grudnia przez ArcelorMittal Poland z konsorcjum firm Remak - Energomontaż i Zarmen pewny jest generalny remont pompowni i rurociągów technologicznych dla granulacji żużla nr 3 i nr 4. Wartość umowy to 10,9 mln zł netto, a zakończenie prac ma nastąpić najpóźniej we wrześniu 2023 roku. ArcelorMittal zapewnia, że nie oznacza to planowania tak długiego remontu pieca nr 2. Termin wydłużono „na wszelki wypadek”.

Zawarte z konsorcjum umowy przewidują także prace remontowe w koksowni Zdzieszowice. Konsorcjum ma przeprowadzić remont kotła K3 - ECII Zdzieszowice. Prace mają zostać zakończone w styczniu 2025 roku, a ich przewidywana wartość wynosi 39 mln złotych netto.

Kolejne zlecenie w Zdzieszowicach dotyczy remontu zbiornika gazu nr 3. W tym wypadku wartość prac wynosi 21,5 mln zł netto. Przewidywany termin zakończenia prac wyznaczono na grudzień 2025 roku.