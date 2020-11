ArcelorMittal: widoczne polepszenie wyników operacyjnych

Spółka ArcelorMittal ogłosiła wyniki za okres trzech miesięcy i dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2020 roku. - W trzecim kwartale widoczne jest polepszenie wyników operacyjnych grupy, związane ze stopniową poprawą warunków na rynkach stali w porównaniu z drugim kwartałem, który był niezwykle trudny w związku z zakończeniem blokad gospodarczych. Nastąpiła poprawa popytu we wszystkich segmentach rynku stali, przy czym szczególnie zachęcająca wydaje się poprawa rentowności w Brazylii i w Afryce oraz krajach WNP - komentuje Lakshmi N. Mittal, prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal.

Spółka nadal zajmuje silną pozycję na rynku NAFTA za sprawą konkurencyjnych aktywów znajdujących się w Kanadzie/Meksyku, najnowocześniejszy zakład przetwórczy w Calvert (wraz z zapowiedzią budowy pieca łukowego), a także z uwagi na posiadane możliwości w zakresie wiodących technologii i R&D.Spółka będzie oferować swoim klientom zieloną stal poprzez stosowanie systemu certyfikacji powiązanego z oszczędnościami CO2, osiągniętymi dzięki inwestycjom w projekty pozwalające na dekarbonizację, począwszy od 2020, przy czym planuje się zwiększenie tejże oferty do 600 kt do roku 2022.W perspektywie roku 2050, zaangażowanie się grupy w technologie wodorowych DRI oraz Smart Carbon, które przy założeniu wsparcia w postaci wdrożenia odpowiednich polityk ramowych może spowodować, że produkcja stali neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla stanie się rzeczywistością.- W trzecim kwartale widoczne jest polepszenie wyników operacyjnych Grupy, związane ze stopniową poprawą warunków na rynkach stali w porównaniu z drugim kwartałem, który był niezwykle trudny w związku z zakończeniem blokad gospodarczych. Nastąpiła poprawa popytu we wszystkich segmentach rynku stali, przy czym szczególnie zachęcająca wydaje się poprawa rentowności w Brazylii i w Afryce oraz krajach WNP - komentuje Lakshmi N. Mittal, prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal. - Nasz segment wydobywczy również wykazał się dobrymi wynikami wykorzystując wyższe ceny rud żelaza oraz wypracowując lepsze niż zakładane poziomy produkcji - dodaje.Wskazuje jednocześnie, że ostatni kwartał charakteryzował się też wypracowaniem stabilnych przepływów pieniężnych oraz osiągnięciem pewnych istotnych strategicznych „kamieni milowych”.- Biorąc pod uwagę niezwykle trudne środowisko działania, dużą satysfakcją stanowi dla nas fakt, że udało nam się zrealizować program delewarowania oraz zbycia aktywów. Po zrealizowaniu uzgodnionej sprzedaży ArcelorMittal USA, możemy się następnie skupić na zwrocie środków finansowych akcjonariuszom - zaznacza Lakshmi Mittal.Wskazuje przy tym, że podczas ubiegłego kwartału ogłoszono też cel Grupy polegający na osiągnięciu zerowej wartości emisji dwutlenku węgla netto do roku 2050 oraz wypuszczenie po raz pierwszy na rynek zielonej stali.- Nadal mamy nadzieję, że wkrótce wprowadzona zostanie polityka, która jest konieczna, aby odblokować potencjał i umożliwić prawdziwy postęp w najbliższych latach - zaznacza prezes ArcelorMittal.Czytaj też: Hutnictwo i koronawirus. Ociężałość Brukseli irytuje