ArcelorMittal wyda 610 mln euro na bezpośrednią redukcję żelaza

ArcelorMittal wyda 610 mln euro na zakup większościowego pakiet akcji zakładu bezpośredniej redukcji żelaza w amerykańskim Corpus Cristi, który dotychczas należał do austriackiej firmy Voestalpine. Zwiększy tym samym swoje możliwości produkcji żelaza HBI o ponad 1,5 mln ton rocznie.

Instalacja w Corpus Cristi ma roczne moce produkcyjne na poziomie 2 mln ton.

ArcelorMittal i Voestalpine będą się dzieliły żelazem HBI w proporcjach odpowiadających udziałom w spółce.

Bezpośrednia redukcja w zakładzie na razie jest prowadzona z użyciem gazu ziemnego, ale w planach przejście na wodór.

Voestalpine zdecydowało się sprzedać 80 proc. z wartego około 1 mld dolarów, czyli ok. 900 mln euro zakładu, co oznacza, że transakcja będzie miała wartość około 680 mln dolarów, czyli ok. 610 mln euro. Koncern informuje, że to znacznie zmniejszy jego zadłużenie, a przy tym zapewni dostęp do 420 000 ton żelaza HBI rocznie. Moce produkcyjne zakładu to około 2 mln ton HBI rocznie. Żelazo HBI, zawierające 91 proc. czystego żelaza można potem przerobić na stal w piecach elektrycznych.

Żelazo powstaje w procesie bezpośredniej redukcji rudy żelaza za pomocą gazu. Obecnie wykorzystuje się gaz ziemny, ale w przyszłości łatwo można będzie zastąpić go wodorem. Ta technologia umożliwia zrezygnowanie z koksu, a więc węgla, przy produkcji stali pierwotnej (z rudy żelaza). Już samo przejście na gaz zmniejsza emisje CO2, a zastąpienie gazu wodorem likwiduje je całkowicie – zamiast CO2 powstaje w procesie H2O, czyli woda.

Instalacja za 870 mln euro

Voestalpine poinformowało o budowie zakładu w 2012 roku, a 4 lata później instalacja rozpoczęła pracę. Koszt inwestycji to około 870 mln euro, ale ze względu na trudne warunki rynkowe huta wymagała dokonania także odpisów w sumie na 372 mld euro. Zatrudniająca 270 osób instalacja bezpośredniej redukcji zajmuje 2 km2 gruntu na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej, co daje bardzo dobre warunki do lokalnej produkcji zielonego wodoru. Na razie nie ma jednak konkretnej daty zmiany wykorzystywanego gazu.

Obydwa koncerny w ostatnich latach wiele inwestują w zmniejszenie swojego śladu węglowego. ArcelorMittal ma już na świecie instalacje bezpośredniej redukcji o mocach 9 mln ton, a licząc wspólny zakład ArcelorMittal i Nippon Steelo w Indiach nawet ok. 15 mln ton (koncern w ubiegłym roku wyprodukował w sumie 69,1 mln ton stali). W ubiegłym roku firma ogłosiła plany budowy kolejnych 4 instalacji w Belgii, Francji, Kanadzie i Hiszpanii. Łączny ich koszt to ok. 5,6 mld dolarów.

Redukcja emisji o... 4 mln aut

W sumie te nowe instalacje mają pozwolić na zmniejszenie emisji CO2 o 19,5 mln ton rocznie, co odpowiada emisji powodowanej przez 4,24 mln samochodów spalinowych. Projekty są częścią planu zmniejszenia emisji do roku 2030 o 35 proc. w Europie i o 25 proc. globalnie.

Voestalpine buduje nowe piece elektryczne w swoich austriackich hutach w Linzu i Donawitz. Mają one ruszyć w 2027 i pozwolić zmniejszyć emisję CO2 w koncernie o około 30 proc., co odpowiada mniej więcej 5 proc. rocznych emisji całej Austrii. Brykiety HBI z Corpus Cristi mają być w przyszłości przewożone do nowych pieców elektrycznych w Austrii. Voestalpine chce być neutralne klimatycznie do roku 2050.