ArcelorMittal zainwestuje miliard dolarów. Na Ukrainie, a nie w Polsce

ArcelorMittal i rząd Ukrainy podpisały porozumienie dotyczące projektu Steel Billion, czyli Stalowy Miliard, za którym kryją się miliardowe inwestycje w poprawę efektywności i zmniejszenie uciążliwości zakładu dla środowiska. W planach m.in. taki remont wielkiego pieca, jaki ominął Dąbrowę Górniczą.

Konwertor do wymiany

Pięć lat Stalowego Miliarda

Remont wielkiego pieca nr 9 to druga z wielkich inwestycji Krzywego Rogu. Obecnie trwają prace projektowe. Etap przygotowawczy ma się ostatecznie zakończyć w tym roku.Latem tego roku ruszy remontowany i nieczynny od roku wielki piec nr 8. W planach - trwałe wyłączenie pieca nr 7; od 2024 roku Krzywy Róg zacznie pracować z wykorzystaniem trzech wielkich pieców, a nie czterech, jak obecnie. Trwale wyłączone zostaną także baterie koksownicze nr 1 i 2. Modernizacje pozwolą na utrzymanie lub nawet zwiększenie obecnej łącznej mocy produkcyjnej huty, wynoszącej 6 mln ton stali rocznie.Wówczas wąskim gardłem mógłby się stać proces konwertorowy, w którym surówkę z wielkiego pieca przerabia się na stal. Obecna stalownia huty teoretycznie może wyprodukować 6,6 mln ton stali, ale Mauro Longobardo przyznał, że to tylko teoria, a przestarzała technologia nie zbliży się nawet do tej wielkości, zwłaszcza biorąc pod uwagę stały wzrost wymaganej jakości produkowanej stali.Modernizacja wydziału konwertora tlenowego to trzecia podstawowa inwestycja ukraińskiej huty. Trwa teraz wybór dostawcy technologii. Całość prac powinna zająć kilka lat.Całość inwestycji w ramach projektu Stalowego Miliarda jest planowana na około 5 lat - i wówczas emisje CO2 mają spaść o 46 proc. - do poziomu obecnie wymaganego w Unii Europejskiej. Trzy podstawowe inwestycje mają mieć swój finał do końca roku 2023.Czytaj także: ArcelorMittal wprowadza wodór w hutach, choć to się wciąż nie opłaca To nie koniec inwestycji, bo koncern na 2050 rok zapowiedział neutralność klimatyczną i Krzywy Róg, - podobnie jak inne huty spółki - będzie musiał być dostosowany do nowoczesnych technologii.Bardzo możliwe, że kolejne kończące technologiczny żywot wielkie piece zastąpią systemy i technologie całkowicie lub częściowo wodorowe. Obecnie testowane są m.in. rozwiązania polegające na wdmuchiwaniu do wielkiego pieca wodoru, co powoduje zmniejszenie wykorzystania koksu, a tym samym - redukcję emisji CO2.ArcelorMittal Krzywy Róg już się im przygląda, rozmawia na temat ewentualnego zaopatrzenia w wodór, ale uważa, że będą masowo dostępne najwcześniej za 10 lat. Według Mauro Longobardo w Unii Europejskiej wykorzystanie takich technologii może jednak ruszyć już za 2 lata.ArcelorMittal jest właścicielem huty w Krzywym Rogu od 15 lat i zainwestował tam w tym czasie ponad 5 mld dolarów.