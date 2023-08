ArcelorMittal zbuduje nowe piece w wapnialni huty w Dąbrowie Górniczej

ArcelorMittal zainwestuje ponad 40 mln złotych w modernizację wapnialni w hucie w Dąbrowie Górniczej. Wapno jest niezbędne do oczyszczania stali z niepożądanych składników – inwestycja poprawi więc czystość stali i pozwoli zredukować emisje pyłowe nawet pięciokrotnie.

Ponad 40 mln zł ArcelorMittal Poland zainwestuje w modernizację trzech pieców Maerza w dąbrowskiej wapnialni wraz z ich systemem odpylania.

Remont pierwszego z trzech pieców Maerza zakończy się w trzecim kwartale tego roku. Kolejne dwa mają być modernizowane w przyszłym roku.

Cała inwestycja będzie kosztowała 40 mln zł i wydłuży pracę wapnialni o 10 lat.

ArcelorMittal modernizuje trzy piece Maerza do wypalania wapna i przebuduje instalację oczyszczania spalin. Modernizacja pierwszego z trzech zaplanowanych do wymiany pieców rozpoczęła się już wiosną 2023 roku. Remont pierwszego z trzech pieców Maerza zakończy się w trzecim kwartale tego roku. Kolejne dwa mają być modernizowane w 2024 roku.

Jak podaje hutniczy koncern, jest to remont na dużą skalę, taką, jakiej nie było w tym zakładzie od wielu lat. Samo murowanie jednego pieca Maerza zajmuje ok. 40 dni i obejmuje m.in. montaż ceramiki oraz nowych pancerzy. Cały remont potrwa ok. 90 dni i ma się zakończyć w III kwartale tego roku. Teren budowy obejmuje ok. 4500 mkw., a do montażu 4-metrowych segmentów używane są m.in. ogromne dźwigi czy żurawie wieżowe.

- Cała inwestycja wydłuży kampanię pieca aż o 10 lat, to ważne, bo wcześniejsze remonty trzeba było wykonywać już po około siedmiu latach - zaznacza Grzegorz Maracha, dyrektor zarządzający Oddziału Surowcowego w ArcelorMittal Poland.

Nowe instalacje pozwolą podnieść jakość produkowanego wapna, a finalnie czystość stali

Piece Maerza to instalacje, w których wypala się wapno. Gotowy produkt trafia następnie do stalowni, gdzie zużywany jest głównie w procesie świeżenia, czyli oczyszczania stali. Wszystkie trzy piece są w stanie wytworzyć dziennie ponad 1000 ton wapna, które dodane do stali pozwala usunąć z niej niepożądane składniki.

- Nowe instalacje pozwolą również podnieść jakość produkowanego wapna, a co za tym idzie – finalnie też czystość stali - dodaje Grzegorz Maracha.

Inwestycja obejmie także modernizację układów oczyszczania spalin. Chodzi o trzy filtry tkaninowe odpowiadające za odpylanie wszystkich trzech pieców w wapnialni. W każdym z trzech filtrów znajduje się 576 worków filtracyjnych, a łączna powierzchnia filtracyjna wynosi 1882 mkw.

To jedna z kilku zaplanowanych w Dąbrowie Górniczej inwestycji środowiskowych

Po zakończeniu remontu filtry będą spełniać restrykcyjne wymogi Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) europejskiej dyrektywy o emisjach przemysłowych – emisja nie będzie przekraczać 10 mg/m sześc. Dodatkowo wymienione zostaną kanały spalin i wentylatory odciągowe.

- Modernizacja pieców Maerza to kolejne duże przedsięwzięcie środowiskowe w naszej firmie realizowane w tym roku. Dzięki remontowi systemu odpylającego znacząco ograniczymy emisje pyłowe z terenu wapnialni - mówi Wojciech Koszuta, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.

- Ta inwestycja, w połączeniu z projektem odzysku ciepła odpadowego i modernizacją wielkiego pieca nr 2, da nam wymierne efekty i pozwoli jeszcze bardziej zminimalizować oddziaływanie naszej dąbrowskiej huty na środowisko - dodaje.