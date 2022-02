Armagedon na rynku aluminium. Metalu zaczyna brakować

Cena aluminium w kontraktach trzymiesięcznych osiągnęła na London Metal Exchange najwyższy w historii poziom 3325 dol. za tonę. Metalu zaczyna brakować, a analitycy spodziewają się, że jego cena może szybko przekroczyć nawet 4 tys. dolarów za tonę.

Tylko jeden chętny

To zaś oznacza, że na dodatkowe moce produkcyjne nie ma obecnie co liczyć. Według czołowego producenta aluminium na świecie – rosyjskiego Rusalu – tegoroczny deficyt lekkiego metalu może sięgnąć nawet 1,6-1,7 mln ton.Co gorsze, firmy nie są skore do inwestowania w produkcję aluminium. Wyjątkiem jest Rosja. Głównym powodem takiego stanowiska jest właśnie bardzo duża energochłonność produkcji. Dość powiedzieć, że w znacznej części za ubiegłoroczne problemy energetyczne Chin została obwiniona właśnie branża producentów aluminium.Pekin zmusił część hut do zaniechania produkcji. Oficjalnym powodem były generowane zanieczyszczenia. Jednak dużo spekulowano o tym, że huty aluminium ze względu zapotrzebowanie na prąd doprowadziły do braków energii w niektórych częściach Chin.Obecnie jedynym krajem, który deklaruje, iż będzie chciał zwiększać produkcję lekkiego metalu, jest Rosja. Tamtejszy koncern Rusal (produkcja około 4 mln ton aluminium rocznie) widzi możliwości wzrostu produkcji. Uzależnia to jednak od dostępu do taniej energii elektrycznej. Firma rozważa nawet wybudowanie czterech elektrowni wodnych. Problem w tym, że to perspektywa najwcześniej 2030 roku.Już w połowie obecnej dekady może się okazać, że na rynku nie będzie już żadnych rezerw aluminium, a cała produkcja będzie zużywana na bieżąco.