Armia i morskie wiatraki szansą na odbicie dla branży w kryzysie

Spadek liczby nowych inwestycji w Polsce w zeszłym i obecnym roku wyraźnie wpłynął na kondycję rodzimej branży spawalniczej. Ratunek dla tego sektora przyszedł z dość nieoczekiwanej strony. Paradoksalnie, obecna sytuacja polityczno-gospodarcza jest dla tych firm wielką szansą.

- Niestety inwestycji nie ma zbyt wielu. Szczególnie w tych dużych i wiodących dla spawalnictwa branżach, jak energetyka czy przemysł stoczniowy. Czekamy na nie, bo liczymy, że pieniądze w końcu się znajdą i w tych strategicznych segmentach (z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i naszego biznesu) zacznie się dziać - mówi WNP.PL Jakub Zygmunt, dyrektor zarządzający firmy Kemppi.

Jak podkreślają szefowie i menedżerowie zarządzający spółkami z tej branży, spawalnictwo na szczęście jest taką dziedziną, która jest obecna w wielu segmentach przemysłu, co pozwala zdywersyfikować źródła przychodu.

Wyraźne hamowanie - oprócz stoczni i zamówień z energetyki - spawalnicy odnotowali w relacjach z firmami z sektora automotive.

- Dobrze jest za to w sektorze pipe line. Rurociągi, gazociągi, ropociągi - tu się dzieje dużo. I to zarówno w Polsce, jak i na świecie - dopowiada Jarosław Parylak, dyrektor Działu Handlowego w Voestalpine Bohler Welding Polska.

Zobacz, co w firmach spawalniczych mówią o inwestycjach, zamówieniach lub ich braku z konkretnych sektorów przemysłu, a także o offshorze. Materiał publikujemy na Youtube w naszym „Kanale gospodarczym”.

- Myślę, że ten rok należy głównie do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw i tutaj różnorodność jest bardzo duża. Od małych elementów spawanych po duże i zaawansowane konstrukcje, ale przy tym bardziej specjalistyczne materiały, tj. stal nierdzewna i aluminium - dodaje Jakub Zygmunt z Kemppi.

Wielkie zamówienia przyjdą już wkrótce. Głównie z dwóch kierunków

- Widzimy spore ożywienie na rynku zbrojeniowym. To jest ta nowość – ożywienie w branży zbrojeniowej, co jest w oczywisty sposób związane z wojną na Ukrainie - mówi Karolina Jastrzębska, prezes firmy Cloos Polska.

Jaką szansę widzą w Cloos Polska w związku z rozwojem branży OZE, a w szczególności zapowiadanym boomem inwestycyjnym w morskiej energetyce wiatrowej?

- Mamy nadzieję, że odczujemy to pozytywnie i że staniemy się beneficjentami tej potrzebnej dla rynku energii zmiany - odpowiada Jastrzębska.

To właśnie wielkie zamówienia z segmentu offshore są dla spawalników gigantyczną szansą na rozwój ich biznesów.

- To jest dziedzina, gdzie tonaż zużytej stali będzie spory. Biorąc pod uwagę, że w przypadku technologii spawania łukowego zużywany materiał spawalniczy stanowi 1-2 proc. całej masy materiału bazowego, konstrukcje stalowe do offshore to potężne budowle, co niewątpliwie jest czymś, co może w nas budzić optymizm - uszczegóławia Jarosław Parylak, dyrektor Działu Handlowego w Voestalpine Bohler Welding Polska.

- To jest dla nas bardzo istotna branża. Już jesteśmy w niej obecni. Nasze urządzenia pracują w Stoczni Gdańskiej, gdzie mamy kilkanaście linii do budowy lądowych wież wiatrowych. Natomiast morska energetyka wiatrowa jest jeszcze bardziej interesująca - dodaje Jan Chrzanowski, dyrektor regionalny Pema w Polsce.