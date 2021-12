Australia stawia na metale ziem rzadkich. Będą nowe kopalnie

Australijski przemysł wydobywczy znajduje się pod presją poszukiwania, wydobywania i przetwarzania większej ilości metali ziem rzadkich (REE). Australia posiada trzecie co do wielkości rezerwy na świecie, wynoszące 3,19 mln ton. Jest to jednak niewiele w porównaniu z chińskimi rezerwami wynoszącymi 55,2 mln ton.

Australia poszukuje alternatywnych źródeł dochodów, ponieważ w perspektywie długoterminowej zmaleje eksport węgla, zgodnie ze zobowiązaniami rządów do dekarbonizacji.

Firma Lynas Rare Earths rozpoczęła odwierty poszukiwawcze wokół Mount Weld Mine, kopalni z jednym z najbogatszych złóż metali ziem rzadkich na świecie.

Australia przygotowuje się do zaspokojenia zwiększonego popytu na metale ziem rzadkich w ciągu następnej dekady, zgodnie z wykładniczym wzrostem popytu na pojazdy elektryczne.

Nowe odwierty