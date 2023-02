Australijczycy w Niemczech chcą budować kopalnię. Potrzebują ok. 1,5 mld euro

Badania zasobów litu w środkowej części Doliny Renu są bardzo obiecujące. Nic więc dziwnego, że australijska spółka Vulcan Energy Resources chce tam budować kopalnię cennego metalu.

Lit to jeden z najbardziej poszukiwanych metali.

Australijczycy twierdzą, że w Dolinie Renu znajdują się spore zasoby pierwiastka.

Zakład produkcyjny pochłonąć minimum 1,5 mld euro.

Lit jest kluczowym metalem w transformacji energetycznej. Bez niego nie da się w obecnych realiach technologicznych budować baterii. Nic więc dziwnego, że metal ten jest poszukiwany na całym świecie. Problemem jest to, że choć wielcy potencjalni jego konsumenci, europejskie koncerny samochodowe znajdują się na Starym Kontynencie, to produkcja tego metalu zlokalizowany jest głównie w Australii i Ameryce Południowej.

Badania według Australijczyków potwierdziły opłacalność koncepcji

Jednak prowadzone są usilne badania nad znalezieniem nowych źródeł pierwiastka. I tu sukces ogłosiła australijska spółka Vulcan Energy Resources. Według niej u naszych zachodnich sąsiadów jest potencjał zasobowy pozwalający produkować lit, który byłby wystarczający do zaopatrzenia w baterie pół miliona samochodów elektrycznych rocznie.

Gdzie Australijczycy odkryli takie złoża? Firma podeszła do zagadnienia od innej strony. Litu bowiem na świecie jest bardzo dużo – to jeden z bardziej rozpowszechnionych pierwiastków. Problem w tym, że jest on bardzo rozproszony, co czyni jego produkcję kosztowną. Ale są lokalizacje, gdzie metalu jest więcej. Należą do nich także złoża wód geotermalnych. Wynika to po części z tego, że zawartość litu w skałach rośnie wraz z głębokością.

I to chce wykorzystać australijska spółka. Firma zamierza obecnie produkować 24 000 ton monohydratu wodorotlenku litu (LHM) rocznie począwszy od 2027 roku, zgodnie z ostatecznym studium wykonalności dla pierwszej fazy projektu litu wolnego od CO2 w Upper Rhine Graben.

Firma stwierdziła, że szacunki oparto na danych technicznych z działających elektrowni geotermalnych i pilotażowego obiektu litowego.

Produkcja ma być tania, ale potrzebna znacznych nakładów finansowych

Co ważne według firmy proces będzie kosztowo porównywalny z konkurencyjnymi projektami.

Vulcan zauważył, że koszty produkcji tony monohydratu wodorotlenku litu (LHM) wyniosą około 4359 euro za tonę. Można to porównać do kosztu za tonę wynoszącego ponad 5000 euro w innych regionach, takich jak Ameryka Łacińska.

Aby produkcja mogła ruszyć na szeroka skalę, potrzebna będzie nowa kopalnia. Będzie to zakład przypominający kopalnię gazu, czyli bez szybów wyciągowych i zjeżdżających pod ziemię górników.

Firma szacuje nakłady inwestycyjne na budowę zakładu na około 1,5 mld euro.