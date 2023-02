Awaria wielkiego pieca w Dąbrowie Górniczej

Wielki piec nr 2 w Dąbrowie Górniczej stracił 9 lutego jedną z instalacji granulacji żużla. ArcelorMittal zapewnia, że w czasie awarii nikt nie odniósł obrażeń. Nie ucierpiała także produkcja, bo piec jest w fazie wygaszania i przygotowywania do remontu, który ma ruszyć w marcu.

Uszkodzeniu konstrukcja podtrzymująca jeden z silosów instalacji granulacji żużla przy piecu nr 2 w hucie ArcelorMIttal Poland w Dąbrowie Górniczej.

ArcelorMittal Poland wciąż nie podaje konkretnej daty rozpoczęcia remontu. Prawdopodobnie problemy logistyczne opóźniają dotarcie do zakładu nowych urządzeń.

Nowe uszkodzenia zwiększą zakres planowanego remontu, który będzie prawdopodobnie kosztował ponad 100 mln euro i potrwa 2-3 miesiące.

9 lutego w godzinach popołudniowych uległa uszkodzeniu konstrukcja podtrzymująca jeden z silosów instalacji granulacji żużla przy piecu nr 2 w hucie ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej. W wyniku tego uszkodzenia metalowej konstrukcji jeden z tych silosów obsunął się w dół. Nikt nie odniósł obrażeń. Pracownicy AMP ustalają, co było powodem awarii.

Każdy piec ma dwie instalacje granulacji żużla, po sześć silosów każda. ArcelorMittal zapewnia, że w tym wypadku nie ma mowy o stratach produkcji, bo awaria dotyczy pieca, który jest wygaszany i przygotowywany do modernizacji. Firma deklaruje także, że uszkodzenie jednej z instalacji powoduje, że cały ciężar pracy przenosi się na drugą.

Trwają przygotowania do remontu wielkiego pieca nr 2

- Przygotowania do remontu trwają i planujemy rozpocząć go w marcu. Trudno podać konkretną datę, bo część nowych urządzeń jest sprowadzana m.in. z Azji, a dostawy zamorskie wymagają więcej czasu. Dużą część urządzeń już mamy, ale kilka kluczowych elementów jeszcze jest w drodze, a bez nich nie możemy rozpoczynać remontu - powiedziała Monika Olech z biura prasowego ArcelorMittal Poland.

Transport morski z odległych kierunków od 3 lat sprawia spore problemy. Możliwe więc, że dostawy, na które czeka AMP się opóźniają i dlatego koncern nie podaje konkretnej daty rozpoczęcia prac.

Uszkodzenie jednej z instalacji granulacji żużla nieco zwiększy zakres planowanego remontu. Koncern jeszcze nie podał pełnego zakresu prac. Na razie wiadomo, że ma rozpocząć się w marcu, potrwać 2 – 3 miesiące. Część prac „zdradziły” polskie spółki giełdowe, które musiały podać informacje o zawartych umowach. W końcu grudnia poinformowano o zawarciu przez ArcelorMittal Poland z konsorcjum firm Remak – Energomontaż i Zarmen umowy wykonania generalnego remontu pompowni i rurociągów technologicznych dla granulacji żużla nr 3 i nr 4. Wartość tej umowy to 10,9 mln złotych netto.

Pełnych kosztów remontu także jeszcze nie podano, ale biorąc pod uwagę przymiarki cenowe z 2018 roku (wspomniane wyżej 300 mln zł plus inflacja i wzrost kosztów materiałów oraz usług) prawdopodobnie obecnie remont musi kosztować ponad 100 mln euro.

Piece hutnicze w Europie powoli wracają do pracy

Wczoraj ArcelorMittal podał wyniki finansowe za rok 2022, z których wynika, że koncern wyprodukował w tym czasie 59 mln ton stali surowej, ok. 15 proc. mniej niż rok wcześniej. Nieco mniej, bo o 11,2 proc. spadły wysyłki stali, których wielkość wyniosła globalnie 55,9 mln ton. W Europie wielkość wysyłek stali to 30,2 mln ton (spadek o 6,1 proc.).

W drugiej połowie ubiegłego roku produkcja stali w Europie ogólnie mocno spadła. Wiele pieców, zarówno wielkich jak i elektrycznych, zostało czasowo (zwykle na kilka tygodni, ale są i postoje kilkumiesięczne lub bezterminowe) wygaszonych.

W wypadku ArcelorMittal dotyczyło to pieców w Hiszpanii, Francji, Niemczech i Polsce. Latem zatrzymano piec w Warszawie, a we wrześniu wielki piec nr 3 w Dąbrowie Górniczej. W ostatnich tygodniach pojawiają się informacje o powrocie do pracy części pieców wygaszonych na dłuższy okres. Powodem jest poprawa na rynku, przynajmniej w zakresie cen stali.

Do pracy wrócił także wielki piec nr 3 w Dąbrowie Górniczej, ale w tym wypadku powodem nie była poprawa koniunktury, ale właśnie plany wygaszenia do remontu wielkiego pieca nr 2. Nie chcąc pozostać bez produkcji stali, ArcelorMittal Poland zdecydowało się równolegle z rozpoczęciem procesu ograniczania produkcji w wygaszania wielkiego pieca nr 2 wznowić pracę pieca nr 3.