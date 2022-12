Azja już rozpędza produkcję stali, a w Europie coraz większe spadki

Według danych Worldsteel produkcja stali w listopadzie znowu spadła. Tym razem o 2,6 proc. rok do roku, do 139,1 mln ton. W ciągu 11 miesięcy roku straciliśmy w sumie 3,7 proc. produkcji stali. Co gorsza, nie ma sygnałów poprawy - kurczący się rynek nie potrzebuje stali.

W listopadzie Unia Europejska straciła 17,9 proc. produkcji stali, a w 11 miesiącach 10,1 proc.

Produkcja w Azji w 11 miesiącach notuje spadek o 1,7 proc., ale listopadowa produkcja wzrosła o 2,7 proc.

Przewidywany przez Eurofer spadek popytu na stal dla całego roku wynosi 3,5 proc., a dla przyszłego 1,9 proc.

Liderem spadków była Europa poza Unią Europejską. W tej grupie państw znajdują się m.in. Turcja, Norwegia i Wielka Brytania. Spadek produkcji wyniósł w tej grupie 25,1 proc., a produkcja to 3,2 mln ton stali. Można powiedzieć, że to „zasługa” Turcji. Ten kraj znajduje się na 8. miejscu wśród największych światowych producentów stali. Wyprodukowano w nim 2,4 mln ton stali, ponad połowę tego, co wyprodukował cały region. Oznacza to jednak spadek o 30,7 proc. To największy listopadowy spadek w pierwszej dziesiątce producentów.

Na drugim miejscu regionalnych spadków jest Rosja i kraje poradzieckie, do których statystyki załączają także Ukrainę. Ten region stracił 24,6 proc. produkcji, która wyniosła 6,5 mln ton.

Unia Europejska ze stratą 17,9 proc. zajmuje 3. miejsce. Wyprodukowano 10,5 mln ton. Identyczny poziom spadku odnotował największy unijny producent, Niemcy (7. miejsce na liście największych producentów świata), gdzie wyprodukowano 2,8 mln ton.

Spadek odnotowała także Ameryka Południowa, gdzie wyprodukowano 3,4 mln ton, o 14,3 proc. mniej niż przed rokiem. W Ameryce Północnej produkcja spadła o 6,5 proc., wynosząc 8,9 mln ton. Przy czym największy tamtejszy producent, Stany Zjednoczone (4. globalny producent) straciły 10,5 proc. produkcji - wyprodukowano tam 6,4 mln ton.

Produkcja stali rośnie najbardziej na Bliskim Wschodzie, ale na razie to niewielkie wolumeny

Wzrost odnotowały dwa regiony: Bliski Wschód i Azja, gdzie wzrosty wyniosły odpowiednio 11,6 proc. i 2,7 proc. (przy czym produkcja wynosi 4 mln ton i 101,4 mln ton). W pierwszym przypadku najważniejszym krajem wydaje się Iran, który mieści się na końcu pierwszej dziesiątki największych producentów stali na świecie. Wyprodukowano tam 2,9 mln ton stali, czyli trzy czwarte regionalnej produkcji, ale wzrost wynosi tylko 3,9 proc., co oznacza, że skok produkcji musiał się odbyć w którymś z pozostałych krajów regionu (Arabia Saudyjska, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie), które szczegółowo nie zostały opisane przez raport Worldsteel.

Azja od dawna jest stalowym potentatem. Z jednej strony mamy Chiny, gdzie produkuje się ponad połowę światowej stali, ale także Indie i Japonię, które wraz z Chinami zajmują całe podium, a także Korea Południowa, znajdująca się na 6. miejscu pierwszej dziesiątki producentów stali.

W tym wypadku pierwsze dwa kraje notują znaczne wzrosty: Chiny o 7,3 proc., a Indie o 5,7 proc. (produkcja odpowiednio 74,5 mln ton i 10,4 mln ton). Japonia odnotowała spadek o 10,7 proc., do 7,2 mln ton, a Korea Południowa nawet o 18,1 proc., do 4,8 mln ton.

W ciągu 11 miesięcy globalny spadek produkcji stali był większy niż w listopadzie i wyniósł 3,7 proc. Jedynym regionem, gdzie produkcja stali wzrosła był Bliski Wschód. Wzrost w tym regionie wyniósł 7,7 proc. i w dużej mierze był zasługą Iranu, który zwiększył produkcję o 8,5 proc., a wyprodukował nieco poniżej trzech czwartych stali całego regionu.

Liderem strat jest w tym wypadku Rosja i kraje poradzieckie, które straciły w sumie niemal jedną piątą swojej produkcji. W Unii Europejskiej i pozaunijnej części Europy spadek wyniósł około jednej dziesiątej, a w Ameryce Północnej niemal jedną dwudziestą. W Azji i Oceanii produkcja spadła o 1,7 proc.

W pierwszej światowej dziesiątce tylko dwa kraje stale zwiększają produkcję

Patrząc na pierwszą dziesiątkę producentów widzimy tylko dwa kraje zwiększające w tym czasie produkcję - Indie i Iran (odpowiednio o 6,0 proc. i 8,5 proc.). Reszta na spadkach. Największy, bo dwucyfrowy, notuje Turcja (spadek o 12,3 proc.), a najmniejszy Chiny (o 1,4 proc.). Największy unijny producent, Niemcy, straciły 7,9 proc. produkcji, a Stany Zjednoczone 5,5 proc. Z siedmioprocentowym spadkiem kończy 11 miesięcy Rosja.

W sumie w ciągu 11 miesięcy na świecie wyprodukowano 1,691 mld ton stali, a w Unii Europejskiej 127,4 mln ton.

To scenariusz zapowiadany dla Europy przez analityków. Nietrudny zresztą do przewidzenia - wpływ wojny na unijną gospodarkę jest od miesięcy dewastujący. Nikt już nie wątpi w spowolnienie, a wielu zaczyna wręcz bać się recesji. Według europejskiego stowarzyszenia producentów stali Eurofer popyt na stal w drugim kwartale tego roku spadł o 7,1 proc. Dla całego roku przewidywany spadek wynosi 3,5 proc., a dla przyszłego 1,9 proc. Wcześniej tegoroczny spadek popytu w Unii przewidywano na 1,7 proc.

Wiadomości są dla europejskiej produkcji tym gorsze, że wraz ze spadkiem popytu rośnie penetracja rynku przez producentów spoza Unii Europejskiej. Wielkość importu pozostaje na rekordowo wysokim poziomie. Biorąc pod uwagę rosnące wciąż ceny energii i koszty polityki klimatycznej perspektywy dla unijnego hutnictwa nie są dobre.