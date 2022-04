Azovstal zbyt mocny, żeby go zdobyć. Rosjanie chcą wziąć obrońców głodem

Władimir Putin kazał wstrzymać szturmowanie zakładów Azovstal w Mariupolu, a zamiast tego otoczyć je bardzo ścisłym kordonem sanitarnym. Ze względu na sieć podziemnych korytarzy obiekt byłby bardzo trudny do zdobycia. Według jednych to korytarze techniczne, według innych system bunkrów z okresu zimnej wojny.

Huta Azovstal jest ostatnim punktem oporu Ukraińców w Mariupolu.

Pod zakładem znajduje się labirynt tuneli i pomieszczeń mocniejszych niż wiele schronów.

Podobne systemy schronów w czasach budowy Azovstalu powstawały także pod innymi zakładami, m.in. w Polsce.

Rosyjski dyktator miał stwierdzić, że nie ma potrzeby walczyć o ten teren, lepiej otoczyć go kordonem, przez który nawet mucha by nie przeleciała. Chce więc poczekać aż obrońcom zabraknie żywności i wody, co zmusi ich do poddania się. Rosjanie zrozumieli, jak trudno byłoby zdobyć ten obiekt.

Azovstal pozostaje jedynym bronionym jeszcze przez Ukraińców obszarem Mariupola. Pod zakładem jest gęsta sieć niezwykle wytrzymałych korytarzy, zbudowanych z bardzo grubego i mocnego betonu. Daje obrońcom możliwość bezpiecznego schronienia na czas ostrzału czy bombardowania, a potem wyjścia i dalszej obrony. Skąd ten labirynt?

Schrony przeciwatomowe czy korytarze techniczne?

Według władz Metinvestu, właściciela zakładów, są to korytarze techniczne, służące do transportu pomiędzy wydziałami lub pozwalające na dojście serwisowe do dolnych elementów urządzeń huty, które nie były tworzone w celach militarnych. Nad nimi znajdują się jednak ogromne, bardzo ciężkie urządzenia stalowni, walcowni czy wielkich pieców - beton stropu tych korytarzy musiał być niezwykle gruby i wytrzymały, często bardziej niż w niejednym bunkrze.

Z drugiej strony pojawiają się także informacje o tym, że pod zakładem istnieje system korytarzy i schronów, zbudowany w czasach zimnej wojny z myślą o ochronieniu 40 000 pracowników zakładu przed atakiem z wykorzystaniem bomb atomowych. Według grafika Daily Mail w sumie ma to być sześć poziomów tuneli i schronów, z systemami przewietrzania zabezpieczającymi przed wrzuceniem bomby do tuneli, a także wieloma wyjściami, umożliwiającymi chroniącym się w tunelach żołnierzom wychodzenie na powierzchnię i atakowanie najeźdźców.

The tunnels from Azovstal lead to the entire city.



Defenders can popp up in multiple places. pic.twitter.com/G27GTNeeUC — Visegrád 24 (@visegrad24) April 20, 2022

System mniejszy ale bardziej powszechny

Aleksander Fiedorek, zajmujący się tematyką fortyfikacji, powiedział dziennikarzom wp.pl, że system raczej nie ma tylu poziomów i miał zmieścić tylko jedną zmianę pracowników, tą, która akurat znajdowałaby się w zakładzie podczas ataku. Stwierdził jednak, że wymagania posadowienia tak ciężkich urządzeń, jakie wykorzystuje, huta spowodowały, że podłoga ze zbrojonego betonu (a więc zarazem strop systemu schronów) ma dwa metry grubości.

Oprócz schronów dla pracowników ma się pod ziemią znajdować także centrum zarządzania fabryką, sale opatrunkowe i magazyny połączone tunelami. Aleksander Fiedorek mówi, że podobne systemy schronów budowano w tamtych czasach pod wieloma zakładami w państwach bloku komunistycznego, także pod hutą w Krakowie.

Czeski fotograf Wiktor Macha, specjalizujący się w zdjęciach obiektów przemysłowych, który fotografował hutę w 2016 roku, także twierdzi, że pod powierzchnią są bardzo mocne schrony. Macha powiedział dziennikarzom Radia Wolna Europa, że system schronów powstał w latach 40. ubiegłego wieku podczas odbudowy huty ze zniszczeń po II wojnie światowej. Według niego najpierw zbudowano system schronów, a dopiero nad nimi postawiono nowe wydziały huty.