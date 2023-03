Bardzo duże zainteresowanie akcjami azjatyckiego producenta niklu

W górnych widełkach wyceny znalazło się IPO (pierwsza publiczna emisja akcji) indonezyjskiego producent niklu Harita Nickel. Spółka została wyceniona na ponad 5,1 mld dol.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Wraz z transformacja energetyczną rośnie zapotrzebowanie na związane z nią metale. Na topie są zwłaszcza te, których są niedobory, jak choćby nikiel. Z tego powodu ogłoszone przez Harita Nickel IPO cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

Akcje spółki zostały wykupione w górnym przedziale widełek cenowych – 1250 rupii indonezyjskich. Oznacza to, że rynek wycenił spółkę na około 5,1 mld dol.

Dlaczego akcje spółki cieszyły się tak dużym zainteresowaniem (jedno z największych w Indonezji na przestrzeni kilku ostatnich lat)?

Harita to właściciel huty niklu. Ta ma podpisany kontrakt na odbiór niskoprocentowych rud niklu, które wystarczą na dziesiątki lat eksploatacji. Dzięki procesowi ługowania ruda ta przetwarzana jest na 55 tys. ton niklu. Co ważne, trwają prace nad podwojeniem produkcji zakładu

A ponieważ nikiel jest kluczowy w transformacji energetycznej zainteresowanie spółka jest bardzo duże.

To nie koniec atutów spółki. Harita współpracuje także z chińską firmą Lygend Resources & Technology Co. nad technologiami do kompletnych urządzeń do przetwarzania mieszanych strącanych wodorotlenków na siarczan niklu i kobaltu, które są bardziej rafinowanymi odmianami metali. Harita produkuje również żelazonikiel, obsługując kilka hut z piecami elektrycznymi.

Wszystko top sprawia, że oferta Hairty jest bardzo kompletna i budzi zainteresowanie wielkich koncernów m.in. motoryzacyjnych.