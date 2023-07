Bardzo duży spadek produkcji miedzi w Chile. Problem jest poważny

Odpowiadające za trzecią część światowej produkcji miedzi Chile podało wyniki produkcyjne za maj. Wydobycie rdzawego metalu spadło rok do roku aż o 14 proc.

Całkowita produkcja miedzi w Chile zmalała w maju o 14 proc. rok do roku do 408 200 ton - poinformowała nadzorujące miedziowy sektor - Comisión Chilena del Cobre.

Produkcja państwowego giganta Codelco (największy dostawca miedzi na świecie) spadła o 22,4 proc. w ujęciu rocznym do 110 900 ton, podczas gdy produkcja w Collahuasi, spółce joint venture Anglo American i Glencore, spadła o 11,8 proc. do 43 200 ton.

Zmalała również produkcja miedzi z Escondida, największej kopalni metalu na świecie, która jest kontrolowana przez australijskiego giganta górniczego BHP. Spadek produkcji wyniósł rok do roku 21,5 proc. Zakład wyprodukował 83 900 ton cennego metalu.

Co jest głównym powodem spadków produkcji? W czasie zbiegły się problemy w kilku kluczowych kopalniach. Chodzi o wyczerpywanie się najbardziej zasobnych w miedź złóż. Efektem tego jest mniejsza produkcja. Dodatkowo koncerny muszą skupić się na udostępnianiu nowych zasobów.

Warto dodać, że podobna sytuacja miała miejsce w pierwszych kwartale obecnego roku w chilijskiej kopalni KGHM. Produkcja przypadająca na nasz koncern była rok do roku niższa o 21 proc. i wyniosła 18,9 tys. ton.

Zdaniem specjalistów w wielu kopalniach powrót do rekordowych poziomów produkcji nie będzie już możliwy. Oznacza to, że Chile, jeśli chce zwiększyć podaż metalu, powinno ułatwić budowę nowych zakładów górniczych. Na razie jednak na to się nie zanosi.