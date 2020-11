BD Art wybuduje nową hutę szkła

BD Art to jeden ze światowych liderów na rynku szkła i luster. W 2015 r. spółka podjęła decyzję o budowie huty szkła i kopalni piasku w Leszkowicach, która ma dać pracę 400 osobom (w styczniu w powiecie było 3800 bezrobotnych, czyli 10,3 proc. mieszkańców). Teraz inwestycja nabiera kształtów. Firma podkreśla, że wraz z uzbrojeniem terenu te okolice mogą przyciągnąć zdecydowanie więcej inwestorów.

Polskie szkło

Polska to jeden z czołowych wytwórców szkła w Europie, z około 30 zakładami produkcyjnymi, w tym z 5 fabrykami szkła płaskiego, 16 szkła opakowaniowego oraz 8 mniejszymi zakładami produkującymi galanterię, szkło drobne i specjalistyczne. Całkowitą wielkość produkowanego w Polsce szkła szacuje się na 3 mln ton rocznie, zaś w Europie (bez Rosji) to około 40 mln ton rocznie. Zatrudnienie w tej gałęzi przemysłu znajduje blisko 30 tys. osób.Popyt na szkło pochodzi głównie z sektora budowlanego, gdzie wykorzystuje się przede wszystkim szkło płaskie. Odbiorcami produktów z tej gałęzi przemysłu są także firmy termomodernizacyjne i producenci okien, którzy mają bardzo mocną pozycję w Europie. Szkło płaskie wykorzystuje także branża automotive. Trafia do niej od 8 do 10 proc. wyprodukowanego w Polsce tego materiału. W związku z notowanym spowolnieniem w tym segmencie spada popyt na szkło, ale za to rośnie w sektorze opakowań. Przyczyna - coraz większe wymagania ekologiczne, czyli zastępowanie plastiku przez inne tworzywa, m.in. szkło.Jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek są założone w 1923 roku Krośnieńskie Huty Szkła, których dumą są ręcznie formowane formy szklane. W latach 1991-2009 notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (pierwsza piątka na GPW).