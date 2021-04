Będzie pierwsze bankructwo w imperium Sajneeva Gupty

Francuskie media doniosły o przygotowaniach do bankructwa niektórych spółek z grupy Alvance Aluminium, należące do GFG Alliance. Prawdopodobnie nie jest to jednak bezpośredni skutek upadku finansującej przedsiębiorstwa powiązanej z Sanjeevem Guptą firmy Greensill. Francuzi już od lata ubiegłego roku walczyli o uniknięcie bankructwa.