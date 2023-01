Będzie rewolucja w ustalaniu cen kluczowego metalu

Tesla podpisała nowy kontrakt na dostawy litu. To, że producent elektrycznych pojazdów rezerwuje dostawy kluczowego metalu, nie jest niczym dziwnym. Jednak sposób ustalania cen wieszczy prawdziwą rewolucję.

Tesla zdecydowała się na płynne kształtowanie cen litu.

Surowca zaczyna brakować co sprawia, że to producenci dyktują warunki.

Metal będzie droższy, barierą mogą być ograniczenia konsumentów.

Zgodnie z oświadczeniem koncernu Piedmont Lithium dostarczy potentatowi w samochodach elektrycznych 125 tys. ton metrycznych koncentratu litu, począwszy od drugiej połowy tego roku do końca 2025 roku.

Jednak w przeciwieństwie do wcześniejszych umów, w których ceny są stałe i określone na rok (z niewielkim marginesem zmian), umowa Piedmontu z Teslą opiera się na płynnym kształtowaniu ceny, uzależnionym od rozwoju sytuacji rynkowej.

Cytowany przez Bloomberga analityk Cowen & Co Davida Deckelbauma wskazuje, że zmiana w umowie na dostawy między Piedmontem a Teslą jest „znacząca”, ponieważ gigant pojazdów elektrycznych zazwyczaj miał stałe ceny materiałów potrzebnych do produkcji akumulatorów. Tymczasem teraz to ulega zmianie.

Litu brakuje, a produkcja metalu coraz droższa

To, że Tesla zgodziła się na zmianę zasad kształtowania cen, pokazuje - zdaniem specjalistów - jak bardzo zmieniła się sytuacja na rynku metalu. Obecnie tona tzw. litu bateryjnego (surowiec przygotowany do produkcji baterii) przekracza już w jednostkowych transakcjach nawet 80 tys. dolarów za tonę.

Ma to swoje następstwa. Według BloombergNEF średnia cena akumulatora litowo-jonowego wzrosła w 2022 roku o 7 proc., co stanowi pierwszy wzrost od czasu rozpoczęcia badania przez grupę w 2010 roku. Wcześniej ceny były stabilne, bo choć surowce drożały, to zarazem dzięki postępowi technologicznemu z roku na rok do wytworzenia baterii zużywano mniej kosztownych materiałów, a same baterie były coraz bardziej wydajne.

Teraz przy gwałtownie rosnącym zapotrzebowaniu na lit, utrzymanie cen wydaje się być niemożliwe. Stąd tez zmiana w kontrakcie.

Warto także podkreślić, że jeszcze niedawno Tesla dyktowała w znacznej mierze warunki kontraktów. Jednak teraz branża litowa okrzepła i sama, przy niedoborze metalu zaczyna stawiać wymagania.

Producenci litu znajdą się obecnie na wznoszącej fali

Zdaniem specjalistów nowy kontrakt Tesli może wieszczyć prawdziwa rewolucję na rynku litu. Pierwsza jest już widoczna, w ciągu ośmiu lat cena tony litu bateryjnego wzrosła z mniej niż 7 tys. dol. aż 12 krotnie. Analitycy zastanawiają się, czy 1200 proc. wzrostu to ostatnie słowo, jakie powiedział metal, bo wraz z dalszym dążeniem do rozwoju elektromobilności cena litu może nadal drożeć.

Gdzie się znajduje bariera wzrostów? Pierwszą jest tak wysoki poziom cen, który powoduje że samochody elektryczne stają się dobrem nieosiągalnym nawet dla dość zamożnych obywateli.

Drugą barierą jest postęp technologiczny. Producenci baterii skupiają się bowiem na poszukiwaniach surowców, które mogłyby zastąpić lit. Na razie brak informacji o przełomie, ale to przecież może się szybko zmienić.